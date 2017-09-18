تغییر تفکر و اندیشه و تغییر سبک زندگی هدف شبکه های ماهواره است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع ماهواره و ترویج فرهنگ مصرف گرایی با حضور صدیقه حجازی مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان و ارتباط تلفنی با اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در آغاز این برنامه حجازی با بیان اینکه رسانه های جمعی نقش اساسی در چگونگی ادراک انسان ها از دنیای پیرامون شان ایفا می کنند، گفت: شاید اغراق نباشد اگر بگوییم این جهان، جهان تصاویر است؛ تصاویری که می توانند هویت و جایگاه افراد را دستکاری کنند.

وی افزود: وقتی رسانه به عنوان یک فناوری نوین نگاه می شود، متوجه می شویم، رسانه بخش بسیار جدی و مهمی در زندگی آحاد جامعه است. امروز کسی را نمی بینیم که با انواع رسانه درگیر نباشد. برنامه های تلویزیون بخش قابل توجهی از وقت مردم را به خودش اختصاص می دهد و زندگی آدم ها را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که دکوراسیون های داخلی منازل، محل کار و اجتماعات بر اساس مدل جدید عضو خانواده ها است یعنی قرار گرفتن صفحه تلویزیون در نقطه کانونی که همه خانواده در مقابل آن قرار دارند.

مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تاثیر گذاری ماهواره بر رفتارهای اجتماعی مخاطبین اشاره کرد و گفت: در این حوزه چهار نظریه مطرح است؛ نظریه کاشت که در سال ۶۰ میلادی مطرح شد. این نظریه تصریح دارد که معنا توسط رسانه تولید می شود و مخاطبان با پذیرش چنین معناهایی به هم نزدیک می شوند. در نظریه الگوبرداری، رسانه هایی مانند سینما و تلویزیون، مردم را مطابق الگوهای ارائه شده، به عمل وا می دارند که مصادیق آن را کاملا امروز در جهان پیرامون خودمان مشاهده می کنیم. در نظریه یادگیری اجتماعی، توضیح داده می شود که چگونه تماشای رفتار دیگران در رسانه های تصویری موجب اتصال رفتارها می شود.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان همچنین درباره چهارمین نظریه حوزه رسانه گفت: در نظریه انتظارات اجتماعی که نظریه جدیدتری است، تصریح دارد که رسانه ها از جمله ماهواره، مخاطبان جوان را با انتظارات اجتماعی آشنا می کنند که تا پیش از آن نسبت به آن آگاهی نداشتند.

در ادامه این برنامه برنامه اسماعیل سعیدی از تاثیر و تبعات رسانه های دیداری به ویژه ماهواره گفت و گفت: بدون تردید ذائقه مردم در برابر رسانه ها به ویژه ماهواره دچار تغییر می شود. یکی از موضوعاتی که به عنوان راهبرد در دستور کار شبکه های ماهواره ای قرار دارد، این است که اگر می خواهید رفتار مردم را مدیریت کنید، باید بر افکار مردم حاکم شوید.

وی افزود: تغییر تفکر و تغییر سبک زندگی و اندیشه یکی از موضوعاتی است که در دستور کار شبکه های ماهواره ای قرار گرفته است که پایه اصلی این تغییر نیز مصرف گرایی است زیرا هر چه میزان مصرف در جوامع بالا برود، خرید، تجارت و نیازمندی ملل و مردم نسبت به کالاهای وارداتی بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تماس تلفنی اش، با بیان اینکه شبکه های ماهواره ای می خواهند رفتار مردم را به سمتی که خودشان تمایل دارند، تغییر دهند، گفت: شبکه های ماهواره ای تاثیرات بسیار عمیقی در رفتارهای مردم دارند و در زندگی روزمره نیز این تغییرات را می بینیم.

وی به تبلیغات شبکه های ماهواره ای اشاره کرد و گفت: این تبلیغات عموما متعلق به کالاهایی است که مصرف آنها اصلا ضرورت هم ندارد و بعضا برای سلامتی خطرناک است.