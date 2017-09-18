فراخوان پژوهشی سال ۱۳۹۶ سازمان سینمایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی در نظر دارد اولویت های پژوهشی خود را در سال ۱۳۹۶ به انجام رساند بر همین مبنا از تمامی صاحبنظران، اندیشمندان، استادان و پژوهشگران سینمایی و غیر سینمایی دعوت به عمل می‌آید پیشنهادهای پژوهشی خود را با محوریت عناوین سی‌ و شش‌گانه تعیین شده و یا زیر مجموعه آنها (مسایل مرتبط با عناوین) در قالب پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای یا کاربردی تا پایان مهر ۱۳۹۶ به این معاونت ارسال کنند.

متقاضیان شرکت در جایزه پژوهش سال سینمایی می توانند با مراجعه به سایت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به نشانی apf.fahang.gov.it/fa/deputy/appliedresearch/declarationofresearch ضمن آگاهی از شرایط و ضوابط حضور در این رویداد پژوهشی، اطلاعات لازم را کسب کنند.

متقاضیان پساز تکمیل کامل فرم پیشنهادی، فرم مربوطه را همراه با نامه رسمی به معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی از طریق آدرس الکترونیکی res@farhang.gov.ir یا به صورت حضوری به آدرس خیابان فاطمی غربی، بین خیابان کارگر و سیندخت، پلاک ۲۲۴، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی ارایه کنند. آخرین مهلت دریافت طرح واره‌ها پایان مهر ۹۶ خواهد بود.