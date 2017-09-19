فیلم دفاع مقدسی باید در گیشه فاتح باشد/ تشریح تولیدات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه های ویژه هنر و سینمای دفاع مقدس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس صبح امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه با حضور علی اصغر جعفری رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در محل این سازمان برگزار شد.

علی اصغر جعفری با اشاره به اهمیت دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس سرآغاز خودباوری و اعتماد به نفس در یک جامعه است و با توجه به شروع هفته دفاع مقدس این سازمان برنامه های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: در حوزه هنرهای نمایشی از ۳۰ عنوان کتاب نمایشنامه با محوریت دفاع مقدس در تیراژ ۷۵ هزار نسخه برای شهرستان ها رونمایی و ارسال می کنیم‌ همچنین نشر هنر دفاع مقدس نیز در این هفته آغاز به کار می‌کند.

رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس تاکید کرد: رونمایی از کتاب پدیدارشناسی تئاتر دفاع مقدس، برگزاری نشست تخصصی آیین دفاع مقدس و تجلیل از ۲ نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» به کارگردانی ایوب آقاخانی و «نامه آخر» به کارگردانی علی برجی تجلیل از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است. البته در نظر داریم که در هر فصل از نمایش های دفاع مقدس و عوامل آن قدردانی کنیم.

انسیه شاه‌حسینی دبیر یک جشنواره سینمایی شد

وی در ادامه به اشاره به برنامه های این سازمان در بخش فیلم های کوتاه، مستند و انیمیشن، توضیح داد: در هفته دفاع مقدس، فراخوان جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس «رسام» به دبیری انسیه شاه حسینی با رویکرد مدافعان حرم و مجاهدان در دو بخش اصلی فیلم و فیلمنامه منتشر و سامانه مربوط به این جشنواره راه اندازی می شود.

جعفری گفت: مستندی به مناسبت اربعین شهید حججی با نام «نگاه» در حال تولید است که به زودی آماده پخش می شود، همچنین نماهنگ آیات انقلاب و کلیپ فرزندان روح الله نیز در این ایام از تلویزیون پخش می شود.

وی همچنین از پخش تله فیلم «چالش های مادربزرگ» به کارگردانی محمد دیندار و «قلک های شکسته» به کارگردانی جواد قلی زاده از تلویزیون خبر داد.

رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس با بیان اینکه به تازگی تفاهمنامه ای با شبکه سحر برای تولید مجموعه مستند از «خرمشهر تا سارایوو» منعقد کرده است، بیان کرد: دومین جشنواره ملی «فانوس» با موضوع حفظ آثار و نشر دفاع مقدس نیز به زودی برگزار می شود، همچنین تفاهمنامه ای میان سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و صدا و سیما برای تولید مجموعه انیمشینی در ۱۸۰ قسمت ۱۵ دقیقه منعقد شده است.

وی ادامه داد: در حوزه سینما، نشست تخصصی گفتمان سینمایی برگزار می شود، همچنین برای حمایت از تولید سه فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس به تفاهم رسیده ایم که «یونس»، «کاتالیزور» و «شگرا» سه فیلم سینمایی مورد نظر است.

تولید یک فیلم درباره شهید باقری

جعفری گفت: با بنیاد سینمایی فارابی برای تولید یک فیلم سینمایی با موضوع شهید حسن باقری به تفاهم کامل رسیده ایم.

وی با اشاره به فعالیت های بخش هنرهای تجسمی، تاکید کرد: ۶۶ عنوان نمایشگاه عکس و پوستر با نام «گنج جنگ» در ۳۱ استان کشور افتتاح می شود. همچنین در حوزه برنامه های تلویزیونی و مشارکت با صدا و سیما برنامه «تکه ای از آسمان» از شبکه آموزش در هفته دفاع مقدس در ۵۲ قسمت به تهیه کنندگی سعید بشیری پخش می شود.

رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس توضیح داد: آغاز پخش برنامه «روبروی ماه» با موضوع کتاب های تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری از شبکه آموزش از دیگر برنامه های این هفته است. همچنین در نظر داریم ۲ فیلم «اشنوگل» به کارگردانی هادی حاجتمند و فیلم «۹ و پنج دقیقه» به کارگردانی ممسعود نجف پور بوشهری با مموضوع حماسه شهید یاسینی را به زودی اکران کنیم.

وی تاکید کرد: از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس می توان به آغاز به کار جشنواره سرود نیروهای مسلح با نام «ترنم فتح» در روز ۳۰ شهریور، اجرای مشترک گروه موزیک نیروهای مسلح، رونمایی از آلبوم موسیقی «چاوش بیداران»، برگزاری چهارمین نشست تخصصی گفتار موسیقی، تبدیل ۱۵۰ ساعت فیلم های سوپر۸ «۴۰ شاهد» به (VHS) و پخش ۱۰ مستند ۲۰ دقیقه ای از این مجموعه اشاره کرد.

رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس گفت: در حوزه فضای مجازی اولین جشنواره رسانه های دیجیتال «مدافعان حرم و مدافعان وطن» کار خود را آغاز می کند، همچنین رونمایی از دو بازی استراتژیک با ۱۵۰ ساعت بازی مستمر برای گیمرهای حرفه ای، رونمایی از آثار ۱۲۰ ثانیه ای دفاع مقدس که شامل نقاط عطف فیلم های دفاع مقدس است، رونمایی از نرم افزار کاربردی دفاع مقدس، رونمایی از سامانه برخط پایش حوزه سینما و دفاع مقدس را در دستور کار خود داریم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اولویت های موضوعی برای حمایت از آثار سینمایی چگونه است، توضیح داد: براساس تدبیر سرلشگر محمد باقری، موضوع مدافعان وطن اولویت اول ما برای تولید فیلم سینمایی است. البته نباید بخشی از مجاهدت های کشورهای اسلامی را نیز فراموش کرد.

این مدیر سینمایی در پایان با تاکید براینکه فیلم دفاع مقدس باید در گیشه هم فاتح باشد، گفت: یکی از مشکلات حوزه فیلم بحث اکران است که ما برای حل این معضل از ظرفیت های سالن های نیروهای مسلح در سراسر کشور برای اکران فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس استفاده می کنیم.