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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

فرمانده انتظامی شهرستان یزد:

۱۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در یزد توقیف شد

۱۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در یزد توقیف شد

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان یزد از توقیف ۵۵ دستگاه خودرو و ۶۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ منوچهر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور افزایش آرامش و امنیت عمومی شهروندان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در قالب برخورد با رانندگان خودروها و موتورسواران قانون گریز وهنجارشکن در سطح شهرستان اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری همه کلانتری های سطح شهرستان و یگان امداد در خیابان های اصلی و پارک های شهر یزد به مدت یک هفته به اجرا گذاشته شد، افزود: در این راستا ۵۵ دستگاه خودرو و ۶۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

نصیری عنوان کرد: عمده تخلفات این وسایل نقلیه توقیف شده، آلودگی صوتی، هنجارشکنی و مزاحمت برای شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تاکید کرد: پلیس مصمم است به صورت جدی و قاطعانه با خاطیان و برهم زنندگان نظم عمومی برخورد کند و اجازه نخواهد داد هیچ فردی امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

کد مطلب 4091800

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