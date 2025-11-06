برخورد جدی پلیس یزد با دور دور و حرکات مخاطره آمیز در شهر

سردار احمد نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخواست ها و مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با مزاحمت برخی خودروها و موتورسیکلت ها گفت: با توجه به نارضایتی عمومی، پلیس یزد با هماهنگی دستگاه قضایی طرح های ویژه ای را برای برخورد با این تخلفات اجرا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور ماموران انتظامی شهرستان یزد و همچنین پلیس راهور با هرگونه دوردور، مزاحمت نوامیس، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، آلودگی صوتی خودروها و موتورسیکلت ها در شهر یزد به خصوص در بافت تاریخی و صفاییه برخورد قانونی خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن اشاره به تغییر وضعیت خودروها توسط برخی از رانندگان، خاطرنشان کرد: پلیس در این طرح با هرگونه تغییر وضعیت خودرو مانند نصب سامانه های صوتی، اگزوزهای غیرمتعارف برای ایجاد آلودگی صوتی و تغییر در ارتفاع خودرو نیز برخورد خواهد کرد.

سردار نگهبان تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد معدود افرادی با تخلف و هنجارشکنی در سطح شهر باعث ناراحتی و سلب آسایش مردم شوند.

این مقام ارشد پلیس در پایان ضمن تاکید بر همکاری مردم با پلیس در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، افزود: برقراری امنیت مطلوب و پایدار نیازمند همکاری شهروندان با پلیس است. از این رو از مردم انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و جرایم، بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و مراتب را به اطلاع پلیس برسانند.