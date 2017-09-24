طارمی اشتباه کرد چون مشاوران خوبی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقاتی که در تیم فوتبال پرسپولیس رخ داده است باعث نگرانی سرمربی کروات این تیم در آستانه دیدار روز سه شنبه با الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شده است. با این حال برانکو تاکید می کند که تیمش برای شکست دادن نماینده عربستان به میدان می رود.

سرمربی سرخپوشان که از روز شنبه به همراه تیمش در امارات حضور دارد و خود را برای بازی رفت روز سه شنبه با الهلال آماده می کنند در مورد شرایط این تیم گفت: تمام مسئولان باشگاه و میزبان ما در امارات تلاش می کنند که این چند جلسه تمرین را با بهترین شرایط برگزار کنیم و برای بازی با الهلال آماده شویم.

وی افزود: همه بازیکنان سرحال هستند و تنها مصلح مشکل کوچکی دارد که امیدوارم حل شود. اتفاقی هم که اخیرا افتاده از دست دادن مهدی طارمی برای این بازی است. امیدوارم انرژی بازیکنان در این دو روز برگردد و کاملا آماده بازی باشند.

برانکو در واکنش به این پرسش که گفته می شود شما بعد از اتفاقی که برای طارمی رخ داده عصبانی و بی حوصله هستید گفت: نمی دانم این اطلاعات از کجا آمده است. چرا باید عصبانی باشم؟ لیگ قهرمانان جایی است برای لذت بردن. وقتی مقابل تیم های بزرگ در لیگ قهرمانان آسیا بازی می کنیم شادی مضاعف است و لذت می بریم از اینکه در این مرحله هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ارزیابی خود از اتفاقی که برای مهدی طارمی رخ داده است گفت: نبودن طارمی قطعا یک فقدان بزرگ برای پرسپولیس خواهد بود. او آقای گل لیگ ایران است و در آسیا هم همین عنوان را فعلا دارد و در تیم ملی ایران هم بازیکن فیکس است. مهدی بازیکنی است که در تیم ما تفاوت ایجاد می کند اما متاسفانه مرتکب یک اشتباه شد.

برانکو ادامه داد: طارمی مشاوران خوبی نداشت و اگر با افرادی که تجربه این کار را داشتند مشورت می کرد قطعا با چنین مشکلی مواجه نمی شد. با این حال شانس آورد که فقط چهار ماه محروم شد. امیدوارم در این چهار ماه بتوانیم با او بیشتر کار کنیم تا شرایطش را حفظ کند و حتی بهتر از قبل هم شود. طبیعی است که نبودن او در لیگ ایران برای ما سخت خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه یک خبر خوب برای خودش و هواداران پرسپولیس رقم خورده است گفت: حل شدن مشکل احمد نوراللهی یک خبر خوب است. احمد بازیکنی است که شایسته حضور در پرسپولیس هست و می تواند با حضور در تمرینات برای قرار گرفتن در بین یازده بازیکن اصلی رقابت کند. البته او هنوز صددرصد آماده نیست چرا که یکسال بازی نکرده است. با این حال می تواند به ما کمک کند.

برانکو که در روزهای اخیر بارها تیم الهلال را آنالیز کرده است در مورد این تیم گفت: آنها بیشترین قهرمانی را در آسیا دارند و هواداران زیادی هم حمایت شان می کند. هر چند ما هم هوادارانی داریم که در دیدار با سپاهان و خصوصا در بازی با پیکان با وجود شکست از تیم ما حمایت کردند. انتظار داریم در ابوظبی هم هواداران پرسپولیس کمک حال ما باشند.

وی ادامه داد: الهلال تیمی است که در سالهای اخیر بارها به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است و بیش از ۶۰ قهرمانی مختلف دارد. با این حال ما هم نشان دادیم که می توانیم برابر این تیم خوب باشیم. پرسپولیس همیشه برای بردن به میدان خواهد رفت و این فلسفه ماست. حتی زمانی هم که ۱۰ نفره می شویم بازهم برای بردن بازی می کنیم. امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم الهلال را شکست دهیم.