به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی بعد از شکایت باشگاه ریز اسپور ترکیه به مدت ۴ ماه از حضور در میادین محروم شد و به این ترتیب نمی تواند در بازی رفت و احتمالا در بازی برگشت (در صورت عدم صدور قرار موقت) برای پرسپولیس برابر الهلال عربستان بازی کند.

این محرومیت در آستانه دیدار پرسپولیس با الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا که ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه این هفته در ابوظبی برگزار می شود، بازتاب گسترده ای در رسانه های کشورهای عربی و بخصوص عربستانی داشته است.

سایت «اسپورت ۲۴» با عنوان فیفا گلزن پرسپولیس را مقابل الهلال محروم کرد به این اتفاق پرداخته است.



سایت «کوره» هم با تیتر مشابهی محرومیت پرسپولیس برابر الهلال را بازتاب داده است.

روزنامه «الریاضیه» با اشاره به حضور پرسپولیس در دبی، گزارشی از آخرین وضعیت تیم الهلال و پرسپولیس ارائه داده و تعلیق طارمی را به خاطر رای فیفا پوشش داده است.





روزنامه «المدینه» هم با تیتر «فیفا گلزن پرسپولیس را از رویارویی با الهلال محروم کرد»، گزارشی در این خصوص نوشته و جزئیات جریمه فیفا را هم تشریح کرده است.





روزنامه الریاضیه همچنین در بخش دیگری گزارش مفصل تری از محرومیت مهدی طارمی نوشته و عنوان کرده است که مهدی طارمی بازیکن ایرانی دیدار رفت و برگشت (مقابل الهلال) را از دست داده است.