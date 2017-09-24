افتتاحیه اکران فیلم «یه وا» در ارمنستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، افتتاحیه اکران فیلم سینمایی «یه وا» با حضور کارگردان و عوامل فیلم، وزیر فرهنگ ارمنستان، سفیر جمهوری اسلامی در ایروان، رییس مرکز سینمایی ارمنستان، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، هنرمندان، خبرنگاران و منتقدان شامگاه شنبه اول مهر در سینما مسکو شهر ایروان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم شوشانیک میرزاخانیان رییس مرکز سینمایی ارمنستان با خیرمقدم به حضار بیان کرد: باید خشنودی خود را به مناسبت اکران فیلم سینمایی «یه وا» در شهرهای ایروان، گومری، آشتاراک و گریس ابراز کنم. گردهمایی امشب ما یکی از مهمترین اتفاقات هنری شهر ایروان است و باعث اتفاق مبارکی شده است به طوری که ما در روزهای آتی شاهد عقد تفاهمنامه سینمایی بین ایران و ارمنستان هستیم.
وی با قدردانی از تلاش و حمایتهای بنیاد سینمایی فارابی در ساخت این فیلم از حضور علیرضا تابش در این مراسم تشکر کرد و گفت: همکاری با ایران در ساخت فیلم «یه وا» تجربه ارزشمندی برای سینمای ارمنستان است و هنرمندان و مردم ما در انتظار دیدن این فیلم هستند.
رییس مرکز سینمایی ارمنستان با قدردانی از آناهید آباد کارگردان، تقی علیقلی زاده تهیه کننده و سایر هنرمندان و عوامل فیلم سینمایی «یهوا» اظهار کرد: این فیلم سرآغاز همکاریهای سینمایی با ایران است و نتیجه این همکاری ما را برای ادامه کارهای مشترک دلگرم میکند.
در ادامه این مراسم آناهید آباد کارگردان فیلم سینمایی «یه وا» در سخنانی به تجربه خود و همکارانش در تولید این فیلم اشاره و عنوان کرد: فیلم «یه وا» نتیجه بضاعت و تواناییهای سینمایی گروه ایرانی و نیروی خلاق هنرمندان ارمنستانی است. امیدوارم پیام انسانی و اخلاقی فیلم در ذهن و جان هر مخاطبی روی کره زمین آشنا و شنیدنی باشد.
وی حمایتهای مرکز سینمای ارمنستان و بنیاد سینمایی فارابی را در تولید این فیلم مهم توصیف کرد و گفت: از عوامل ایرانی و همراهانم در این فیلم که امروز در این مراسم حاضر نیستند به ویژه تقی علیقلیزاده تهیه کننده فیلم تشکر میکنم.
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی دیگر سخنران مراسم افتتاحیه فیلم از حضور وزیر فرهنگ ارمنستان، سفیر جمهوری اسلامی، هنرمندان و اهالی رسانه در افتتاحیه فیلم تشکر کرد و طی سخنانی بیان کرد: مرزهای مریی و نامریی در دنیا انسانها را به مرزبندی میان «ما» و «آنها» ترغیب میکنند. این مرزها هستند که با خود تحقیر و خصومت میآورند و دنیا را به سمت جنگ و خشونت میرانند. همین که باعث میشوند «ما» و یا «آنها» به خود جرات دهیم که انسانی دیگر را با برچسبهایی مثل «پناهجو» و «مهاجر» و «خارجی» به انزوا برانیم و در مرزهایی نامرئی محصور کنیم، مخاطراتی بزرگ را برای دنیا رقم زدهایم.
تابش با اشاره به روابط فرهنگی ۲ کشور افزود: از بخت خوش تاریخ موید آن است که رابطه بسیاری از ارمنیان و ایرانیان رابطهای از جنسی دیگر بوده است؛ رابطهای از جنس هموطنی. سینمای ایران نیز همواره در این هموطنیها شریک بوده و همچون زبان گویای احوال و آداب جامعه ایرانی از ظرفیتهای متنوع و متکثر فرهنگی و اجتماعی اقوامی که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران زندگی کردهاند، بهره بردهاند.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: حال که سینما چنین قابلیتهایی را به اثبات رسانده، راهی برای گذر از مرزها و ورود به مسیر بینالمللی سازی تولیدات و ارتقای همکاریهای مشترک سینمایی را نمایان کرده است. با این رویکرد سینمای ایران نیز آمادگی دارد اولویتهایی را برای همکاری با سینماهای کشورهای منطقه، همسایه و دوست در نظر بگیرد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منابع انسانی را سرمایههای اصلی هنر صنعت سینما برشمرد و توضیح داد: سینمای ایران در دهههای اخیر با عزمی راسخ برای فعالسازی منابع انسانی در این حوزه، زبانزد خاص و عام و سرشار از این سرمایه ها شده است. بنابراین لازم میداند در این برهه از تاریخ با ورود به تولیدات مشترک نه فقط بین ایران و ارمنستان بلکه با سایر کشورهای همسایه و دوست که دارای ریشههای مشترک و پیوندهای فرهنگی هستند، راه رشد سینمایی مبتنی بر اخلاق و انسانیت را در منطقه هموار کند.
وی با اشاره به سوابق حرفه ای کارگردان فیلم «یه وا» اظهار کرد: در این مسیر بانوی سینماگر ارمنی آناهید آباد به عنوان هنرمندی باسابقه و پرتلاش در حوزه سینمای ایران در این راه پیشقدم شده است و همکاری مشترکی بین سینمای ایران و ارمنستان را با همراهی تهیه کننده فیلم، مرکز ملی سینمای ارمنستان و بنیاد سینمایی فارابی به خوبی به سرانجام رساندند.
تابش افزود: امشب در حضور وزیر فرهنگ ارمنستان اذعان میکنم که همکاریهای سینمایی ۲ کشور با تولید فیلم «یهوا» وارد فصل نوینی شده است؛ فیلمی که تبعات تقید به مرزهای افتراق را به روشنی به نمایش میگذارد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اظهار امیدواری کرد در پی این گام بلند زمینه اکران فیلمهای ایرانی در ایروان و فیلمهای ارمنستانی در تهران و همچنین برگزاری هفتههای فیلم در این کشورها بیش از پیش فراهم شود.
تابش در پایان بیان کرد: خشنودیم که در جهت گسترش همکاریها، هفته فیلم ارمنستان ماه گذشته با موفقیت در ایران برگزار شد. اکران فیلم سینمایی «یه وا» از ٢۴ سپتامبر برابر با ۲ مهر در سینماهای ارمنستان اکران شد. این فیلم اردیبهشت امسال در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر و شهریور در جشنواره فیلم مونترال به نمایش در آمد.
فیلم «یه وا» برای مخاطبان فارسی زبان در سه سینمای ایروان با زیرنویس فارسی به نمایش درمیآید.
نظر شما