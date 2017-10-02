گزارش مهر از تغییرات نیمکت استقلال با حضور «شفر»

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام با تایید کمیته فنی استقلال، وینفرد شفر آلمانی بعنوان سرمربی جدید این تیم و جانشین علیرضا منصوریان انتخاب شد تا این آلمانی کهنه کار هدایت آبی پوشان را از دیدار این تیم با فولاد خوزستان بر عهده بگیرد. با حضور سرمربی جدید باید منتظر یکسری تغییر و تحولات دیگر هم در این تیم بود. تحولاتی که از نیمکت آبی‌ها آغاز شده و ممکن است به دیگر ارکان این باشگاه هم سرایت کند.

* استعفای قریب الوقوع سرمربی موقت آبی‌ها

با توجه به محرومیت میک مک درموت، در دیدار آبی پوشان مقابل سپیدرود صالح مصطفوی نقش سرمربی موقت را ایفا کرد. بعد از انتخاب شفر بعنوان سرمربی استقلال به احتمال زیاد وی از سمت خود استعفا خواهد داد. پذیرش یا عدم پذیرش استعفای وی منوط به نظر باشگاه و البته وینفرد شفر دارد.

* بختیاری زاده شانس اول دستیاری شفر

احتمال این که یکی از اعضای کمیته فنی استقلال بعنوان دستیار جدید شفر در کادر فنی این تیم مشغول به کار شود وجود دارد. از سهراب بختیاری زاده بعنوان اصلی ترین گزینه دستیاری این مربی آلمانی نام برده می شود. ضمن این که سیروس دینمحمدی و بیژن طاهری هم دیگر افرادی که هستند که بعد از بختیاری زاده از این شانس بهره می‌برند.

* تغییرات در سرپرستی تیم

اگر دامنه تغییرات نیمکت آبی‌ها به سرپرستی این تیم هم سرایت کرد نباید زیاد تعجب کرد. احتمال این که نصرالله عبداللهی هم جای خود را به یک سرپرست جایگزین بدهد وجود دارد. نصرالله عبداللهی بعد از بیماری زنده یاد منصور پورحیدری بعنوان سرپرست تیم استقلال انتخاب شده بود. از بیژن طاهری و محمد نوری به عنوان گزینه های سرپرستی استقلال یاد می شود.

* تغییرات در ساختار باشگاه

گویا دامنه تغییرات در باشگاه استقلال تنها منوط به نیمکت این تیم نباشد و هیچ بعید نیست سیدرضا افتخاری بعد از فراغت از تغییرات نیمکت استقلال و رسیدن این تیم به آرامش نسبی، در دیگر ارکان باشگاه هم دست به تغییراتی بزند و برخی از مدیران در این باشگاه پایان فصل را با آبی‌ها نبینند. احتمال این که در این گیر و دار آکادمی استقلال هم دستخوش یکسری تغییرات شود وجود دارد.