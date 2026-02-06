صعود ملی پوش ایران به فینال اسنوکر زیر ۲۱ سال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا از ۱۴ تا ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی کشور قطر در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با ترکیب شاهین سبزی، آرمین جواهری، شهاب علی اسماعیلی و عرشیا جوکار در این رقابت‌ها حضور دارد.

در پایان مرحله گروهی، شاهین سبزی، آرمین جواهری و شهاب علی اسماعیلی با قرار گرفتن در جمع نفرات برتر گروه‌های خود راهی مرحله حذفی شدند و عرشیا جوکار از صعود بازماند.

در مرحله یک‌هشتم نهایی، شاهین سبزی با ارائه نمایشی قابل توجه موفق شد حریف چینی خود را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد و به جمع هشت نفر برتر مسابقات راه پیدا کند. در این مرحله، آرمین جواهری و شهاب علی اسماعیلی با نتیجه مشابه ۴ بر ۰ مقابل حریفان خود از پاکستان و هنگ‌کنگ شکست خوردند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

سبزی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با عبور از سد زیاد الغبانی از عربستان، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

این ملی‌پوش جوان کشورمان دقایقی پیش در دیدار مرحله نیمه‌نهایی با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد حریف خود را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست دهد و به دیدار فینال مسابقات راه پیدا کند.

بر این اساس، دیدار نهایی اسنوکر زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا امروز از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد و شاهین سبزی برای کسب مدال طلا به مصاف احسان رمضان از پاکستان می‌رود.

لازم به ذکر است که شاهین سبزی پیش از این نیز در رقابت‌های اسنوکر بزرگسالان قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال برنز شده بود.