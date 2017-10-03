۹۱ رسانه جدید پروانه فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید علاالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۹۶ ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای ۹۱ رسانه موافقت شد.



وی افزود: در این جلسه همچنین با تغییر وضعیت ۷۸ رسانه و تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۳۶ رسانه موافقت شد.