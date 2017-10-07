به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند انقلاب اسلامی، مهرداد صالح مدیر برنامه ریزی مستند مسابقه «ضد گلوله» از اتمام ثبت نام متقاضیان شرکت در این مستندمسابقه خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰۰ نفر ثبت نام کننده در سری پاییز «ضد گلوله» داشتیم که همه این متقاضیان در حین پخش برنامه در سایت این مستندمسابقه ثبت نام کرده‌اند.

صالح اضافه کرد: از بین این ۶۰۰۰ نفر ۴۰۰ نفر به مرحله‌ انتخابی گروه کارگردانی رسیدند و پس از بررسی دقیق ویدیوهای معرفی و توانایی های این افراد ۱۰۰ نفر برای مصاحبه حضوری دعوت شدند و پس از مصاحبه ۴۰ نفر به مسابقه راه یافتند. این ۴۰ نفر به صورت تیم های ۱۰ نفره در چهار سری باقی مانده‌ مسابقه از ۱۴ مهر به لوکیشن برگزاری مسابقه دعوت می شوند.

به گفته وی، تعداد متقاضیان شرکت در مستندمسابقه «ضد گلوله» در تهران بیشتر از استان های دیگر بود و پس از آن استان اصفهان بیشترین متقاضی را داشت. البته از تمام استان‌ها شرکت کننده وجود داشت که پذیرفته شدگان نیز از استان های مختلف کشور هستند.

مدیر برنامه ریزی مستندمسابقه «ضد گلوله» تاکید کرد: فیلمبرداری چهار سری نهایی «ضدگلوله» ۱۰ آبان به پایان خواهد رسید و پس از آن ۲۰ نفر برتر مسابقه پس از دعوت به اردوگاه آموزش و آماده سازی، در مرحله نیمه نهایی و سپس نهایی مسابقه، از ۱۵ آذر ماه در لوکیشن جدید حاضر خواهند شد. ثبت نام در مستند مسابقه «ضد گلوله» فعلاً به اتمام رسیده است و علاقه مندان می توانند اخبار این مستند مسابقه را از سایت و شبکه های اجتماعی «ضد گلوله» پیگیری کنند.

مستند مسابقه «ضد گلوله» به تهیه کنندگی حسین افشار و کارگردانی مجید عزیزی و مهدی ماهان در خانه مستند انقلاب اسلامی تولید شده است و از شنبه ۱۵ مهرماه روزهای زوج ساعت۲۲ روی آنتن شبکه مستند می رود.