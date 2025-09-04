به گزارش خبرنگار مهر، شبکه افق پس از تجربه مجموعه «فرمانده» که در سال‌های گذشته با محوریت عملیات نظامی و آموزش‌های میدانی روی آنتن رفته بود، حالا رئالیتی‌شوی تازه‌ای را معرفی کرده است؛ مستندمسابقه «نفوذی» به کارگردانی مجید عزیزی و با اجرای کوروش سلیمانی که شرکت‌کنندگان را در موقعیت‌هایی با ترکیبی از فضای نظامی و مأموریت‌های امنیتی اطلاعاتی قرار می‌دهد. این مستندمسابقه به تهیه‌کنندگی سید هاشم موسوی تولید شده است.

مجید عزیزی کارگردان «نفوذی» درباره فضای این مستندمسابقه به خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامه در قالب یک گونه از رئالیتی‌شو به نام «گیم‌شو» طراحی شده است؛ قالبی که اساس آن بر بازی استوار است. در روند طراحی، تلاش بسیاری صورت گرفت تا از الگو و جذابیت بازی‌های رایانه‌ای پرطرفدار امروز بین مردم ایران و مردم جهان الهام گرفته شود.

وی اضافه کرد: بازی‌هایی با ماهیت استراتژیک مدنظر بود و «نفوذی» در حقیقت ترکیبی خلاقانه از سه بازی مشهور جهانی است. نگارش ساختار اثر را من به همراه مهدی اسدزاده برعهده داشتیم و تلاش کردیم ضمن بومی‌سازی طرح، نوآوری‌هایی را نیز به آن اضافه کنیم.

این کارگردان در ادامه درباره ساختار بازی نیز توضیح داد: در بازی، الگوهای گوناگونی برای رقابت شرکت‌کنندگان وجود دارد؛ چه رقابت‌های گروهی و چه رقابت‌های فردی. به‌عنوان نمونه، در رئالیتی‌شوی «ضد گلوله» که من به همراه مهدی ماهان کارگردانی آن را بر عهده داشتم، ساختار به این شکل بود که ۲ تیم با یکدیگر رقابت می‌کردند اما در نهایت تنها یک نفر به‌عنوان برنده معرفی می‌شد. چالش اصلی آن اثر، یافتن تعادل میان کار تیمی و در عین حال دستیابی به پیروزی فردی بود؛ مسئله‌ای که سبب می‌شد بسیاری از شرکت‌کنندگان به سمت فردگرایی و تک‌روی سوق پیدا کنند.

وی اضافه کرد: این تنش‌ها در هر بازی به شکلی متفاوت بروز پیدا می‌کند و همین امر نیز در بازی‌های رایانه‌ای روز دنیا که غالبا تحت شبکه و برخط اجرا می‌شوند، قابل مشاهده است. حتی در بازی‌های کلاسیک همچون شطرنج نیز الگوهای مشابهی برای امتیازدهی تیمی و فردی طراحی شده است. بنابراین، این شیوه ابداع تازه‌ای از سوی ما نبود؛ بلکه مدلی از رقابت است که در آن یک تیم می‌تواند پیروز یا شکست‌خورده باشد و در عین حال عملکرد فردی افراد نیز مورد سنجش قرار گیرد. بدیهی است که اگر مراحل نیمه‌نهایی یا فینال برای چنین مسابقه‌ای در نظر گرفته شود، افراد برتر از دل همان عملکردهای فردی انتخاب خواهند شد.

عزیزی درباره لوکیشن این مستندمسابقه نیز عنوان کرد: ما به دنبال مکان‌هایی متروکه بودیم؛ فضاهایی که از نظر بصری جذابیت ویژه‌ای داشته باشد. چندین گزینه از جمله زندان متروکه، بیمارستان متروکه و پادگان متروکه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، ساختمانی انتخاب شد که ویژگی‌های مختلفی داشت از جمله اینکه اول فضایی بکر که پیش‌تر هرگز تصویربرداری در سالن اصلی آن صورت نگرفته بود، دوم بنایی قدیمی با معماری سینمایی و چشمگیر، و از همه مهم‌تر، حفظ ساختار و بافت آن طی بیش از صد سال از زمان ساخت.

وی در پایان بیان کرد: این بنا به همت متولیان به شکل یک موزه نگهداری شده بود و هم ادوات و هم ساختمان اصلی آن سالم باقی مانده بود. همین ویژگی‌ها کمک شایانی به ما کرد و همراهی مسئولان نیز شرایط استفاده از این لوکیشن را برای تولید برنامه فراهم ساخت.