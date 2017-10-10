حدود ۵ هزار دانشجو در حوزه های دانشجویی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی، با اشاره به ثبت نام دانشجویان و اساتید درحوزه های علوم اسلامی برای سال تحصیلی جدید گفت: سالانه ۵ هزار دانشجو در حوزه های علوم اسلامی ثبت نام می کنند، امسال نیز پیش بینی ما ۵ هزار نفر است.

وی ادامه داد: البته معمولا ثبت نام حوزه های دانشجویی در ترم مهرماه انجام می شود، ولی به جهت تغییر نظام آموزشی امسال از ابتدای مهر دوره های حوزه های علوم اسلامی برگزار می شود.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان درباره حوزه های علوم اسلامی اساتید گفت: در استان های تهران، مشهد، اردبیل و اصفهان حوزه اساتید راه اندازی شده و در سه استان دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: کلاس اساتید در حوزه های مذکور به صورت مجزا و در سایر نقاط کشور این کلاس ها در کنار دانشجویان برگزار می شود.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان افزود: دوره هایی که برای دانشجویان و اساتید برگزار می شود در گذشته یک دوره سه ساله ۶۰ واحدی بود که اکنون به سه دوره یکساله تبدیل شده و مهترین دوره آن پودمان معرفت جویی و جهاد فرهنگی است که سال اول برگزار می شود.

وی افزود: چهار درس نظام اندیشه اسلامی، نظام اندیشه معارف، درس جهاد اکبر و درس رسالت الهی به صورت کارگاهی، در این دوره ارایه می شود.

حجت الاسلام حریزاوی افزود: کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برای دانشجویان در روز پنج شنبه و برای اساتید روز جمعه برگزار می شود و دانشجویان می توانند در روزهای استراحت خود علوم اسلامی و معارف قرآن و اهل بیت را پیگیری کنند.