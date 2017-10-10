شبکه ریلی ایران پل ارتباط قطب های اقتصادی جهان

به گزارش مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورالله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن در نشست خبری برگزاری دوره های آموزشی سه جانبه با ایتالیا و دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تحولات ۳ دهه اخیر در فضای اقتصاد جهانی و تحولات تکنولوژی گفت: ارزش ترانزیت کالا از طریق خطوط ریلی، در یک دوره ۲۶ ساله از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، از کمتر از ۶ تریلیون دلار در سال به مرز ۱۹ تریلیون دلار در جهان رسیده است و ایران با توجه به اینکه یکی از پل های ارتباطی قطبهای اقتصادی جهان در آسیا و اروپا قرار دارد می تواند در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زمینه، یکی از کشورهای مهم ترانزیت کالا در جهان باشد.

وی افزود: بر اساس سیاست های کلی و کلان کشور ۳۰ درصد حمل بار و ۲۰ درصد جابه جایی مسافر بر عهده راه آهن قرار دارد و برای تحقق این دو هدف بسیار بزرگ و کلیدی، باید اقدامات بزرگی انجام شود.

به گفته بیرانوند سرعت بالای حمل بار از طریق راه آهن یکی از مزایای استفاده از خطوط ریلی است چراکه برای حمل یک محموله با کشتی بین دو قاره به ۵۶ روز زمان نیاز است در حالی که همان محموله با ریل می تواند در مدت ۱۲ روز جابه جا شود.

وی تحولات اقتصاد جهانی و فناوری از یک سو و نقش محدود راه آهن ایران در جابه جایی بار و مسافر از سوی دیگر را دو عامل مهم لزوم تحول اساسی و جدی در صنعت ریلی کشور دانست و افزود: به همین دلیل در سال های اخیر حرکات زیادی در این زمینه شکل گرفته و همکاری مشترک با راه آهن های دیگر از جمله روسیه و ایتالیا از جمله این همکاری های جدید است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن افزود: هم اکنون دانشجویان زیادی در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت مشغول یادگیری تحولات بنیادین صنعت ریلی از طریق مدرسان ایتالیایی هستند و امیدواریم با تزریق این دانشجویان به بدنه راه آهن و شرکت های همکار و متصل، صنعت ریلی ایران متحول شود.

وی با اشاره به همکاری های بین المللی راه آهن ایران با دیگر کشورها گفت: این همکاری ها باید با انتقال دانش فنی صورت پذیرد و انتقال دانش فنی، یکی از ارکان و شروط ما برای همکاری های دوجانبه با دیگر کشورها بوده است.

وی افزود: ایتالیا تجربه بسیار خوبی در زمینه های مختلف از جمله توسعه خطوط پرسرعت ریلی و توسعه منابع انسانی دارد و زمینه همکاری مشترک در چنین عرصه هایی و حتی قطارهای حومه ای نیز به خوبی فراهم است.

معاون برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به همکاری های خوب و گسترده این شرکت از محافل دانشگاهی تأکید کرد: راه آهن حمایت خود را از همکاری های دانشگاهی اعلام می کند و همچنین امیدواریم این دوره های آموزشی تداوم یابد و برای طراحی دوره های آموزشی دیگر با ایتالیا و دیگر کشورهای صاحب فناوری آمادگی کامل داریم.

به گفته وی توسعه و تکمیل شبکه راه آهن ایران با تمرکز بر کریدورهای بین المللی ترانزیت کالا و گسترش قطارهای پرسرعت، برقی سازی خطوط و استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات مهم ترین راهبردهای راه آهن در سال های پیش رو است.

برگزاری ۲۰ دوره آموزشی

همچنین در این نشست سعید فاضل رئیس دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه ۷۰۰ نفر در دوره های آموزش صنعت ریلی تحت آموزش قرار گرفتند گفت: این دانشجویان در ۲۰ دوره آموزشی ۲ تا چند روزه و روزانه ۶ ساعت آموزش دیده و مدرک معتبر دانشگاه علم و صنعت و راه آهن ایتالیا را دریافت می کنند.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه آموزشی سه جانبه راه آهن ایران، دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت و راه آهن ایتالیا در تاریخ ۲۰ تیرماه امسال در تهران افزود: تا به حال ۲ دوره آموزشی برگزار شده و ۲ دوره دیگر نیز در حال برگزاری است و سایر دوره ها هم تا آذر ماه برگزار خواهند شد.

در ادامه این مراسم محمد علی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه این دانشکده نمادی از ارتباط صنعت با دانشگاه و قابل تسری به همه بخش های دیگر صنعت در کشور است گفت: برگزاری این دوره مشترک آموزشی با ایتالیا به نمادی برای همکاری دانشگاه و صنعت ایران با دانشگاه و صنعت خارجی بدل شده است.

در این نشست خبری همچنین نینو چینگولانی مدیر طرح های بین المللی راه آهن ایتالیا نیز در سخنانی، با اشاره به سابقه همکاری های قدیمی ایران و ایتالیا در زمینه حمل و نقل و از جمله حمل و نقل ریلی، گفت: در صنعت راه آهن همواره مشتری مداری یک اصل اساسی است و در همه فعالیت ها باید به خواسته مشتری اهمیت جدی داده شود. بنابراین آنچه ما در این دوره ها بر آن تأکید داریم این است که چگونه می توان رضایت مشتری را به عنوان مسافر یا صاحب کالا از روش های مختلف تأمین کرد؟

چینگولانی، با ابراز خرسندی از همکاری با ایران گفت: ایران با توجه به وسعت و قرار گرفتن در موقعیتی راهبردی، پلی بین شمال و جنوب و شرق و غرب دنیاست و می تواند با سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت های ریلی، موقعیت خود را در ترانزیت و حمل بار از طریق ریل به سرعت افزایش دهد.

گفتنی است در این دوره های تخصصی فوق پیشرفته کارکنان با سابقه ۱۰ سال یا بیشتر راه آهن که دارای پست سازمانی و مدرک تحصیلی رده «ب» هستند، زیر نظر استادان و کارشناسان راه آهن ایتالیا با آخرین تحولات این صنعت به صورت تئوری و عملی آشنا و در نهایت گواهی نامه معتبر دریافت می کنند.