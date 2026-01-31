حسنی: ۲۲هزار حادثه آب استان گیلان در ۹ ماه رفع شد

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای جلوگیری از هدررفت آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان، طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ هزار و ۴۸۳ حادثه مربوط به شبکه توزیع و انشعابات آب در سطح استان گیلان شناسایی، رسیدگی و برطرف شده است.
وی افزود: از مجموع این حوادث، ۹ هزار و ۸۳۹ مورد مربوط به انشعابات و ۱۲ هزار و ۶۴۴ مورد مربوط به شبکه توزیع آب شرب بوده که با حضور بهموقع تیمهای عملیاتی، اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به هزینههای انجامشده گفت: برای ارائه این خدمات، بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان هزینه شده است.
حسنی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در تسریع روند خدماترسانی تصریح کرد: همکاری و گزارش بهموقع شهروندان تأثیر بسزایی در کاهش هدررفت آب و افزایش سرعت رسیدگی به حوادث دارد، از اینرو از مشترکان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا اختلال در شبکه توزیع آب، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اطلاع دهند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۲۲ به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام هفته آماده دریافت گزارشها و اعلام خرابیها است و تداوم همکاری دوسویه میان شهروندان و شرکت آب و فاضلاب، نقش مهمی در حفظ منابع آبی و بهرهمندی پایدار از آب سالم و بهداشتی خواهد داشت.
نظر شما