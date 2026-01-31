به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات علنی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه تشکیل‌ می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اقتصادی لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش و برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشرشده

گزارش کمیسیون صنایع درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموریت نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳(۱۳۵۲)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز)

گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک از سال ۱۳۹۹ تاکنون

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودروهای برقی