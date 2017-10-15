نمایش فیلم «آتش سبز» در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «آتش سبز» به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا اصلانی محصول سال ۱۳۸۶ دوشنبه ۲۴ مهر در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید.

داستان «آتش سبز» برگرفته از روایت کهن و اساطیری سنگ صبور است. سنگ صبور، روایت دختری به نام ناردانه‌ است که ندایی درونی بر او می‌گوید: «با مردی مرده وصلت خواهد کرد.» روزی ناردانه به طور ناگهانی وارد قلعه‌ای کهن می‌شود. در اتاقی از اتاق‌های این قلعه افسانه‌ای، مردی مرده می‌یابد با هفت پیکان در بدن. کتابی در اتاق است، ناردانه کتاب را برداشته و می‌خواند «بسم رب‌العزت»، این کتاب هفت حدیث دارد و ناردانه باید هر روز یک حدیث بخواند و تنها روزی یک مغز بادام بخورد...

همایون شجریان در بخش‌هایی از فیلم «آتش سبز» آواز می‌خواند.

از بازیگران این فیلم می‌توان به عزت اله انتظامی، مهدی احمدی، مهتاب کرامتی، فرخ نعمتی، آهو خردمند، پگاه آهنگرانی و هوشنگ قوانلو اشاره کرد.

فیلم «آتش سبز» دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۸ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.