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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

امکان فروش امتیاز وجود ندارد؛

گزارش مهر از بلاتکلیفی تیم لیگ برتری فوتسال در تعطیلات نیم فصل

گزارش مهر از بلاتکلیفی تیم لیگ برتری فوتسال در تعطیلات نیم فصل

تیم فوتسال ارژن شیراز بعد از برگزاری آخرین بازی خود در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال، به حالت تعطیل در آمده است و برای نیم فصل دوم وضعیت کاملا نامشخصی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ارژن از همان ابتدای لیگ برتر شرایط خوبی نداشت و اگر بعضی قول و قرارها نبود، به خاطر مشکلات مالی در لیگ برتر شرکت نمی کرد. این مشکلات ارژن تا جایی ادامه یافت که حتی اعضای کادر فنی این تیم از جیب خود هزینه کردند و با هر قیمتی بود، تیم را تا نیم فصل رساندند.

حالا و در شرایطی که چیزی تا شروع نیم فصل دوم باقی نمانده، تمرینات ارژن تعطیل شده و مدیران باشگاه تاکید کرده اند پولی برای هزینه های تیم در نیم فصل دوم هم پرداخت نمی کنند.

حمید کمالی سرمربی تیم ارژن در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعضی ها عنوان کرده بودند تیم ما اعتصاب کرده که چنین چیزی درست نیست. تعطیلی تمرینات تصمیم مدیریت باشگاه بوده است. حتی اعلام کرده اند بازیکنان رضایتنامه هایشان را بگیرند.

وی تاکید کرد: شنیده ام که از قزوین برای خرید امتیاز تیم اقدام کرده اند ولی چیز قطعی در این ارتباط ندیده ام و مشخص نیست وضعیت تیم ارژن چه خواهد شد.

از سوی دیگر کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال تاکید کرد امتیاز تیم ارژن باید در استان فارس بماند و این تیم هم تا جایی که امکان دارد باید در نیم فصل دوم حضور داشته باشد.

سلیمانی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از مسئولان استان فارس خواهش می کنم به تیم ارژن توجه ویژه داشته باشند. برای تیم ارژن زحمات زیادی کشیده شده است. حیف است این تیم با این سابقه از بین برود.

دبیر کمیته فوتسال همچنین بحث فروش امتیاز ارژن را منتفی دانست و گفت: خرید و فروش امتیاز در نیم فصل شدنی نیست. البته هیات رئیسه باید تشکیل جلسه بدهد ولی فکر نمی کنم با فروش امتیاز در نیم فصل موافقت شود. اگر ارژن در لیگ برتر شرکت نکند، نیم فصل دوم را با ۱۳ تیم ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4115750

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