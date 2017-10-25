به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۶ آبان در دومین هفته از ۱۶ هفته برنامه فیلمکوتا، «میراث من آواز» به کارگردانی فاطمه موسوی با حضور مهدی باقری مستندساز و داوود فتحعلی بیگی کارشناس تئاتر و رییس کانون نمایش های سنتی ایران ساعت ۱۹ در کافه گالری آس نمایش داده خواهد شد.

در این جلسه که ورود عموم به آن آزاد و رایگان است پس از گفتگو با کارگردان، فیلم نمایش داده‌شده توسط کارشناسان حاضر در جلسه نقد و بررسی خواهد شد.

این رویداد که هر شنبه به مدت ۱۶ هفته برگزار می شود اولین نشست خود را با نمایش سه فیلم «سوزن»، «آنچه می ماند» و «بارون درخت نشین» از آناهیتا قزوینی زاده آغاز کرد و در هفته های پیش رو به نمایش، نقد و بررسی فیلم هایی از کاوه سجادی حسینی، سهیلا گلستانی، مرتضی فرشباف، عباس نظام دوست و... می پردازد.

عوامل «فیلمکوتا» عبارتند از سینا محمدیان تهیه کننده، گروه هنری پژواک مدیر اجرایی و تبلیغات، بنیامین بهادران مشاور هنری، علی زمانی مشاور اجرایی، تانیا یزدانی مشاور رسانه، علی پوراسد کارگردان مستند، رضا فرزان یار طراحی گوشه گرافیست، گروه آکولاد موسیقی، علیرضا محسنی موشن گرافیک، محمدرضا محمدیاری و یاسمین صفاریان عکاس.

کافه گالری آس در خیابان شریعتی، بعد از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ۱۸۳۱ واقع است.