آتش سوزی جنگل سوهانک بدون خسارت مهار شد

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه آتش سوزی در محدوده جنگل های سوهانک، گفت: ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر جمعه وقوع حادثه حریق در محدوده جنگلی سوهانک اطراف لشکرک به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران یک ایستگاه به محل حادثه منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی در محدده ای به وسعت هزار مترمربع و به صورت جا به جا اتفاق افتاده بود، ادامه داد: بررسی ها نشان می داد آتش سوزی به دلیل وزش باد موافق و به خاطر برپا شد آتش از سوی خانواده هایی که برای تفریح به دامن طبیعا آمده بودند رخ داده است و با توجه به خشک بودن بوته های گیاهی بلافاصله گسترش پیدا کرده و دود ناشی از آن از مسافت های طولانی قابل مشاهده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام اینکه آتش سوزی های ایجاد شده بلافاصله از سوی آتش نشانان مهار شد، افزود: به شهروندان توصیه می شود در هنگام حضور در طبیعت حتما در مکان های تعبیه شده آتش یه پا کنند و بعد از طبخ غدا ختما نسبت به خاموش کردن اصولی و دقق آتش افروخته شده اقدام کنند .