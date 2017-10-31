رم با شکست پرگل چلسی صدرنشین شد/ اتلتیکو مادرید غرق در بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رم و چلسی از گروه C دور مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا دیدار حساس خود را سه شنبه شب در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که در پایان رم با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

استفان الشعراوی (۱ و ۳۶) و دیه‌گو پروتی (۶۳) زننده گل های تیم رم در این مسابقه مهیج بودند.

رم که در استمفورد بریج برابر چلسی به تساوی ۳ بر ۳ دست یافته بود با این برد ۸ امتیازی شد و به صدر جدول گروه C صعود کرد.

تیم اتلتیکو مادرید که فصل خوبی را سپری نمی کند در ورزشگاه اختصاصی خود به مصاف قره باغ رفت و برابر این تیم یک بر یک متوقف شد.

جالب اینکه نیمه نخست با برتری یک بر صفر قره باغ همراه شد و این تیم از دقیقه ۵۹ یک بازیکن خود را نیز از دست داد. اگرچه اتلتیکو هم دقایق پایانی را ۱۰ نفره به کار خود پایان داد.

شاگردان سیمئونه با این تساوی ۳ امتیازی شدند و در بحران این فصل باقی ماندند.