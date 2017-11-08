۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

بیمه مرکزی اعلام کرد:

حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای سال ۹۷

بیمه مرکزی، از حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای بیمه گران، طی جلسه‌ای که با حضور  عبدالناصر همتی، رئیس کل در بیمه مرکزی برگزار شد، در خصوص جایگزین بیمه نامه های شخص ثالث بحث و تبادل نظر شد و طی آن مقرر شد از ابتدای سال آینده کارتهای جدید، با چاپ بارکدQR و اطلاعات اصلی بیمه نامه بر روی آن، جایگزین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گردد.

بر این اساس بیمه‌نامه‌های فعلی شخص ثالث که علاوه بر برگه مشخصات شامل چهار کوپن اعتباری است، شکل ساده‌تری یافته و با حذف کوپن‌ها، تنها به شکل یک کارت کوچک با مشخصات عمومی و بارکد QR ارائه می‌شود.

موضوع روند اجرای صدورکدیکتا برای بیمه شخص ثالث از دیگر مباحث شورای عمومی سندیکا بود. طی آن بخش فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گزارشی از روند اجرایی کد یکتا ارائه کرد و  مقرر شد نسبت به رفع نواقص و تکمیل اطلاعات سامانه بیمه مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری، اقدام لازم صورت پذیرد.

