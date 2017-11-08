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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

از تلفن ثابت و سرشماره تبلیغاتی؛

امکان ثبت شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی فراهم شد

امکان ثبت شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی فراهم شد

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از ایجاد امکان ثبت شکایت از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با تلفن ثابت و سرشماره‌های تبلیغاتی در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مجید حقی گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱۹۵ مشترکینی که از شماره‌های تلفن ثابت یا سرشماره‌های تبلیغاتی، پیامک ناخواسته دریافت می‌کنند می‌توانند شماره‌ای را که از طریق آن پیامک تبلیغاتی دریافت کرده‌اند به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیامک‌های انبوه از سه طریق شماره‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و سرشماره‌های تبلیغاتی ارسال می‌شود، افزود: مشترکین می‌توانند شماره ارسال کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و ********۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰ و ***۲۰۰۰ و ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه پیش از این امکان ثبت شکایت از پیامک‌های ارسالی با شماره‌های تلفن همراه شخصی فراهم شده است، افزود: مشترکینی که از دریافت پیامک انبوه تبلیغاتی از شماره‌های شخصی شکایت دارند می‌توانند شماره تلفنی که پیامک تبلیغاتی از طریق آن ارسال شده است را به صورت *********۰۹ به شماره ۱۹۵ ارسال کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: همانند روال گذشته مشترکان برای دریافت نکردن پیامک انبوه ارسالی از سرشماره‌های تبلیغاتی می‌توانند با شماره‌گیری کد#۸۰۰ * نیز دریافت پیامک تبلیغاتی یا ارزش افزوده را غیرفعال کنند.
 

کد مطلب 4138974

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