به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مجید میراحمدی ظهر امروز شنبه در سخنانی با اشاره به اینکه درزمینهٔ برگشت زائران نسبت به سال گذشته با همکاری و آگاهی زائران وضعیت به‌مراتب بهتر از سال‌های گذشته بوده است، اظهار کرد: در داخل عراق نیز تمهیدات لازم برای کمک‌رسانی به وضعیت ترابری و ناوگان عراق از سوی ما شده بود و زائران برای تردد از کربلا به سمت مرزها با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند.

وی با بیان اینکه در مرزهای سه‌گانه تردد زائران با سهولت صورت می‌گیرد، افزود: کمبود وسایل نقلیه برای جابجایی وجود نداشته مشکلات ترافیکی اندک و فعالیت نیروهای انتظامی و راهور برای هدایت زائران نسبت به سال‌های گذشته بسیار خوب است.

رئیس ستاد اربعین نیروهای مسلح با اشاره به وضعیت امنیت زائران و تردد جاده‌ای، خاطرنشان کرد: در این زمینه در داخل کشور نسبت به گذشته آمار فوتی‌ها و جرحی‌ها کم تر از سال گذشته بوده است، امیدواریم در سال گذشته شاهد کاهش بیشتر باشیم.

وی ادامه داد: در داخل عراق نیز امسال یکسری حوادثی در حوزه رانندگی رخ داد که در ستاد مرکزی اربعین مطرح و قرار است با طرف عراقی برای کاهش این سوانح و حوادث در سال‌های آینده رایزنی شود.

وی به حوزه‌های امنیتی واقدامات تروریستی نیز اشاره و تصریح کرد: با عنایت خداوند تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام موفقیت‌آمیزی در این زمینه نبوده‌ایم.

سردار میراحمدی با تأکید بر اینکه این بدان معنا نبوده که جریان‌های تروریستی بنا بر انجام عملیات نداشتند، افزود: این گروه‌ها تلاش زیادی برای انجام اقدامات کور داشتند ولی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات مختلف از سوی طرف عراقی و کمک‌های مستشاری جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه شاهد هیچ‌گونه اقدام تروریستی نبودیم، ان‌شاءالله در یکی دو روز آینده و همچنین در روزهای بعدی نیز شاهد نباشیم.

به گفته این مسئول اربعین امسال وضعیت در همه حوزه‌ها به‌مراتب بهتر از سال‌های گذشته بوده این چیزی است که زائران به آن اذعان داشته‌اند.