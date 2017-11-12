زنگ خطر در رئال مادرید/ «ایسکو» هم مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با مصدومیت ایسکو در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال اسپانیا مقابل کاستاریکا زنگ خطر در مادرید به صدا درآمد و سران تیم فوتبال رئال مادرید به شدت نگران این بازیکن هستند.

در دیدار با کاستاریکا، ایسکو با کندال واتسون برای تصاحب توپ درگیر شد و در همین صحنه آسیب دید. مصدومیت ایسکو حتی باعث شد تا زمین بازی را ترک کند. این یعنی خولن لوپتگی هم شکی نداشت که مصدومیت بازیکن ۲۵ ساله جدی است و درد به او اجازه بازی کردن نمی‌دهد. با این تفاسیر شاید ایسکو بازی‌های تیم ملی کشورش و تیم باشگاهی‎‏اش را از دست بدهد.

به گزارش مارکا، این خبر برای حریفان رئال بسیار خوشحال کننده است و حالا آن‌ها امیدوارند که نام ایسکو هم به لیست طولانی مصدومان رئال مادرید اضافه شود. پیش از این گرت بیل هم دوباره مصدوم شده و باعث عصبانیت هواداران رئال مادرید شده بود.

ایسکو برای رئال حتی از بیل هم مهم‎تر است و یکی از بازیکنانی است که به طور مداوم برای تیمش بازی می‎کند. او بارها توانسته در بازی‌هایی که رئال دچار مشکل شده، گره کار را برایشان باز کند و یکی از تاثیرگذارترین‎های مادرید در این فصل بوده است.

در صورتی که او آسیب جدی دیده باشد و چندین بازی از بازی‌های رئال را از دست بدهد بدون شک باید منتظر افت رئال مادرید و ورود احتمالی این تیم به بحران بود.