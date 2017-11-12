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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

بحران در مادرید

زنگ خطر در رئال مادرید/ «ایسکو» هم مصدوم شد

زنگ خطر در رئال مادرید/ «ایسکو» هم مصدوم شد

ایسکو در دیدار تیم ملی فوتبال اسپانیا و کاستاریکا مصدوم شد تا زیدان بیش از پیش نگران مصدومان تیم رئال مادرید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با مصدومیت ایسکو در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال اسپانیا مقابل کاستاریکا زنگ خطر در مادرید به صدا درآمد و سران تیم فوتبال رئال مادرید به شدت نگران این بازیکن هستند.

در دیدار با کاستاریکا، ایسکو با کندال واتسون برای تصاحب توپ درگیر شد و در همین صحنه آسیب دید. مصدومیت ایسکو حتی باعث شد تا زمین بازی را ترک کند. این یعنی خولن لوپتگی هم شکی نداشت که مصدومیت بازیکن ۲۵ ساله جدی است و درد به او اجازه بازی کردن نمی‌دهد. با این تفاسیر شاید ایسکو بازی‌های تیم ملی کشورش و تیم باشگاهی‎‏اش را از دست بدهد.

به گزارش مارکا، این خبر برای حریفان رئال بسیار خوشحال کننده است و حالا آن‌ها امیدوارند که نام ایسکو هم به لیست طولانی مصدومان رئال مادرید اضافه شود. پیش از این گرت بیل هم دوباره مصدوم شده و باعث عصبانیت هواداران رئال مادرید شده بود.

ایسکو برای رئال حتی از بیل هم مهم‎تر است و یکی از بازیکنانی است که به طور مداوم برای تیمش بازی می‎کند. او بارها توانسته در بازی‌هایی که رئال دچار مشکل شده، گره کار را برایشان باز کند و یکی از تاثیرگذارترین‎های مادرید در این فصل بوده است.

در صورتی که او آسیب جدی دیده باشد و چندین بازی از بازی‌های رئال را از دست بدهد بدون شک باید منتظر افت رئال مادرید و ورود احتمالی این تیم به بحران بود. 

کد مطلب 4141646

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