امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در راستای صیانت از اراضی دولتی و مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: بیش از دو هکتار از اراضی دولتی که غیرقانونی مورد تصرف و پی‌ کنی قرار گرفته بود، رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شد.

وی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی، نیروهای یگان حفاظت پس از شناسایی و بررسی دقیق محدوده، با انجام هماهنگی‌های لازم نسبت به رفع تصرف و آزادسازی اراضی اقدام کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ادامه داد: در جریان این عملیات، آثار تصرفات غیرمجاز جمع‌آوری و اراضی مورد نظر به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

عمیدی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با پدیده زمین‌خواری توضیح داد: صیانت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض به حقوق بیت‌المال از اولویت‌های اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای حفاظت از اراضی دولتی با جدیت و استمرار ادامه خواهد داشت.