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۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۸

صابر ابر با فیلم «روسی» قرارداد بست

صابر ابر با فیلم «روسی» قرارداد بست

پروژه سینمایی «روسی» به کارگردانی امیرحسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی از حضور صابر ابر برای بازی در یکی از نقش های اصلی بهره می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، « روسی» چهارمین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی پس از « مرگ کسب و کار من است»، «همه چیز برای فروش» و «مردی که اسب شد» در مقام کارگردان است.

فیلمنامه «روسی» نوشته امیرحسین ثقفی با موضوع اجتماعی است و این دومین همکاری امیرحسین ثقفی و صابر ابر پس از «همه چیز برای فروش» خواهد بود.

«روسی» اثری پربازیگر و پرلوکیشن است و انتخاب بازیگران فیلم همچنان ادامه دارد تا این پروژه سینمایی اوایل آذر ماه در تهران و چند شهر دیگر فیلمبرداری خود را آغاز کند.

پیشتر امیر آقایی و طناز طباطبایی برای بازی در این فیلم قرارداد بسته اند.

کد مطلب 4148980

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