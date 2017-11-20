صابر ابر با فیلم «روسی» قرارداد بست

به گزارش خبرگزاری مهر، « روسی» چهارمین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی پس از « مرگ کسب و کار من است»، «همه چیز برای فروش» و «مردی که اسب شد» در مقام کارگردان است.

فیلمنامه «روسی» نوشته امیرحسین ثقفی با موضوع اجتماعی است و این دومین همکاری امیرحسین ثقفی و صابر ابر پس از «همه چیز برای فروش» خواهد بود.

«روسی» اثری پربازیگر و پرلوکیشن است و انتخاب بازیگران فیلم همچنان ادامه دارد تا این پروژه سینمایی اوایل آذر ماه در تهران و چند شهر دیگر فیلمبرداری خود را آغاز کند.

پیشتر امیر آقایی و طناز طباطبایی برای بازی در این فیلم قرارداد بسته اند.