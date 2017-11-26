به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر گمانه زنی ها برای حضور گروه های های خارجی در این دوره نیز آغاز شده به طوری که در محافل غیررسمی از حضور تعدادی هنرمند و گروه خارجی کشورهای اروپایی و آسیایی نام برده می شود.

همچنین شنیده می شود که مسئولان جشنواره موسیقی فجر نسبت به حضور شهید پرویز خان نوازنده هندی و گروه ها و هنرمندانی از کشورهای پرتغال، فرانسه و اتریش مذاکراتی را آغاز و تا حدی هم با این گروه ها به توافق رسیده اند. البته در بخش «ایران فرهنگی» که طی چند دوره اخیر برگزاری جشنواره موسیقی فجر به گروه ها و هنرمندان کشورهای فارسی زبان یا همسایه اختصاص یافته گویا هنرمندانی از کشور تاجیکستان نیز در این دوره حضور پیدا خواهند کرد.

انتشار این اخبار در حالی است که حضور گروه های خارجی در جشنواره در آخرین روزها نهایی می شود و حتی بعضا در جدول اعلام شده جشنواره نیز تغییراتی اعمال می شود و احتمال هر تغییری در نحوه حضور این گروه ها وجود دارد.

حمیدرضا نوربخش مدیر سی و سومین جشنواره موسیقی فجر چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه حضور گروه های خارجی در این دوره گفته بود: «ما در بخش بین‌الملل امسال اقدام به رصد و پیگیری گروه‌ها و هنرمندان حرفه‌ای حوزه موسیقی کردیم تا بتوانند بر اساس سیاست‌ها و خط و مشی جشنواره، حضور مؤثری داشته باشند. از این رو تصور می‌کنم بخش بین‌الملل جشنواره امسال دارای ویژگی‌های جالب توجهی است که مخاطبان از آن لذت خواهند برد. درباره موضوع نفرات و اعضای هیأت انتخاب بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر هم که طی سال‌های گذشته محل سؤال بسیاری از دوستان بود، از سال گذشته ماجرا را به گونه‌ای طراحی کردیم که بتوانیم با مذاکرات و مکاتبه با آژانس‌های بین‌المللی حوزه موسیقی، کارها را به گونه‌ای پیش ببریم که پوشش فستیوال موسیقی فجر در قالب استانداردها باشد. این موضوع در سال جاری نیز اتفاق افتاده و ما در این حوزه به هیچ عنوان با فرد داخلی در ارتباط نیستیم و دبیرخانه جشنواره به صورت مستقیم از آژانس‌های بین‌المللی موسیقی مشاوره گرفته و از آنها برای حضور در جشنواره دعوت می کند.»

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر از بیستم تا سی ام دی ماه امسال به مدیریت حمیدرضا نوربخش در تالارهای مختلفی چون سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران، برج میلاد، تالار وحدت، تالار رودکی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و مجموعه برج آزادی برگزار می‌شود.