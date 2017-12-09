بهترین دانشگاه های دنیا در «کسب و کار» را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی بین المللی کیو اس (QS) هر ساله دانشگاه های جهان را در رشته های موضوعی رتبه بندی و معرفی می کند.

این بار مقطع کارشناسی ارشد رشته «کسب و کار» در سال ۲۰۱۸ و بهترین دانشگاه هایی که رشته های برنامه های مالی، مدیریت، تجزیه و تحلیل کسب و کار را در بر می گیرند را معرفی کرده است.

رشته هایی همچون کسب و کار از ابزارهای تحصیلی خوبی برای هر دانشجوی علاقمند به کسب و کار و کارآفرینی است و نسبت به برنامه MBA سنتی از مزیت های بیشتری برخوردار است.

مقاطع کارشناسی ارشد در مدیریت، امور مالی و تجزیه و تحلیل کسب و کار در حال تبدیل شدن به یک گزینه محبوب در سراسر جهان است.

نظام بین المللی رتبه بندی «کیواس» برنامه ها را در دانشگاه ها بر اساس پنج شاخص کلیدی: قابلیت کار، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه گذاری، رهبری فکر و کلاس و دانشکده رتبه بندی کرده است.