بهترین دانشگاه های دنیا در «کسب و کار» را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی بین المللی کیو اس (QS) هر ساله دانشگاه های جهان را در رشته های موضوعی رتبه بندی و معرفی می کند.
این بار مقطع کارشناسی ارشد رشته «کسب و کار» در سال ۲۰۱۸ و بهترین دانشگاه هایی که رشته های برنامه های مالی، مدیریت، تجزیه و تحلیل کسب و کار را در بر می گیرند را معرفی کرده است.
رشته هایی همچون کسب و کار از ابزارهای تحصیلی خوبی برای هر دانشجوی علاقمند به کسب و کار و کارآفرینی است و نسبت به برنامه MBA سنتی از مزیت های بیشتری برخوردار است.
مقاطع کارشناسی ارشد در مدیریت، امور مالی و تجزیه و تحلیل کسب و کار در حال تبدیل شدن به یک گزینه محبوب در سراسر جهان است.
نظام بین المللی رتبه بندی «کیواس» برنامه ها را در دانشگاه ها بر اساس پنج شاخص کلیدی: قابلیت کار، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه گذاری، رهبری فکر و کلاس و دانشکده رتبه بندی کرده است.
|تجزیه و تحلیل کسب و کار
|رتبه
|نام دانشکده
|نام دانشگاه و کشور
|۱
|دانشکده مدیریت Sloan
|موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا)
|۲
|مدرسه کسب و کار McCombs
|دانشگاه تگزاس در آستین (آمریکا)
|۳
|مدرسه کسب و کار مارشال
|دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (آمریکا)
|۴
|دانشکده مدیریت کارلسون
|دانشگاه مینه سوتا (آمریکا)
|۵
|مدرسه بازرگانی ملبورن
|دانشگاه ملبورن (استرالیا)
|دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
|رتبه
|نام دانشکده
|نام دانشگاه و کشور
|۱
|مدرسه بازرگانی لندن
|انگلستان
|۲
|دانشکده مدیریت Sloan
|موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا)
|۳
|مدرسه مدیریت HEC پاریس
|فرانسه
|۴
|مدرسه بازرگانی Saïd
|دانشگاه آکسفورد (انگلستان)
|۵
|مدرسه کسب و کار هآس
|دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (آمریکا)
|مدیریت
|رتبه
|نام دانشکده
|نام دانشگاه و کشور
|۱
|مدرسه مدیریت HEC پاریس
|فرانسه
|۲
|مدرسه بازرگانی لندن
|انگلستان
|۳
|دانشکده ESADE
|دانشگاه Ramon Llull (اسپانیا)
|۴
|مدرسه بازرگانی ESSEC
|مشترک میان فرانسه و سنگاپور
|۵
|کالج اقتصاد امپریال لندن
|کالج امپریال لندن (انگلستان)
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