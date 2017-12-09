  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

در سال ۲۰۱۸؛

بهترین دانشگاه های دنیا در «کسب و کار» را بشناسید

بهترین دانشگاه های دنیا در «کسب و کار» را بشناسید

نظام رتبه بندی بین المللی «کیواس» بهترین دانشگاه های جهان در زمینه رشته های مرتبط با «کسب و کار» را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی بین المللی کیو اس (QS) هر ساله دانشگاه های جهان را در رشته های موضوعی رتبه بندی و معرفی می کند.

این بار مقطع کارشناسی ارشد رشته «کسب و کار» در سال ۲۰۱۸ و بهترین دانشگاه هایی که رشته های برنامه های مالی، مدیریت، تجزیه و تحلیل کسب و کار را در بر می گیرند را معرفی کرده است.

رشته هایی همچون کسب و کار از ابزارهای تحصیلی خوبی برای هر دانشجوی علاقمند به کسب و کار و کارآفرینی است و نسبت به برنامه MBA سنتی از مزیت های بیشتری برخوردار است.

مقاطع کارشناسی ارشد در مدیریت، امور مالی و تجزیه و تحلیل کسب و کار در حال تبدیل شدن به یک گزینه محبوب در سراسر جهان است.

نظام بین المللی رتبه بندی «کیواس» برنامه ها را در دانشگاه ها بر اساس پنج شاخص کلیدی: قابلیت کار، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه گذاری، رهبری فکر و کلاس و دانشکده رتبه بندی کرده است.

تجزیه و تحلیل کسب و کار
رتبه نام دانشکده نام دانشگاه و کشور
۱ دانشکده مدیریت Sloan موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا)
۲ مدرسه کسب و کار McCombs دانشگاه تگزاس در آستین (آمریکا)
۳ مدرسه کسب و کار مارشال دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (آمریکا)
۴ دانشکده مدیریت کارلسون دانشگاه مینه سوتا (آمریکا)
۵ مدرسه بازرگانی ملبورن دانشگاه ملبورن (استرالیا)
دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
رتبه نام دانشکده نام دانشگاه و کشور
۱ مدرسه بازرگانی لندن انگلستان
۲ دانشکده مدیریت Sloan موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا)
۳ مدرسه مدیریت HEC پاریس فرانسه
۴ مدرسه بازرگانی Saïd دانشگاه آکسفورد (انگلستان)
۵ مدرسه کسب و کار هآس دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (آمریکا)
مدیریت
رتبه نام دانشکده نام دانشگاه و کشور
۱ مدرسه مدیریت HEC پاریس فرانسه
۲ مدرسه بازرگانی لندن انگلستان
۳ دانشکده ESADE دانشگاه Ramon Llull (اسپانیا)
۴ مدرسه بازرگانی ESSEC مشترک میان فرانسه و سنگاپور
۵ کالج اقتصاد امپریال لندن کالج امپریال لندن (انگلستان)
کد مطلب 4156908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها