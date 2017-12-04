مهرداد ضیایی درباره سریال «محکومین» که این روزها مشغول بازی در آن است به خبرنگار مهر بیان کرد: من به تازگی در یکی از اپیزودهای سریال «محکومین» بازی کردم که فیلمنامه خوب و کارگردانی بهتر دارد.

وی با اشاره به همکاری با این کارگردان در سریال «سرزمین کهن» یادآور شد: من حدود چند سال با سیدحاتمی در سریالی که اکنون به نام «سرزمین مادری» شناخته می شود همکاری داشتم که بسیار دلپذیر بود.

ضیایی اظهار کرد: زمانی که فیلمنامه سریال «محکومین» را هم خواندم متوجه شدم که متن بسیار خوبی دارد که از فضایی اجتماعی برخوردار است و به اتفاقات روزمره مربوط می شود. شاید این قصه در وهله اول کمی تلخ باشد اما به آدم ها تلنگر می زند.

وی درباره نقش خود بیان کرد: من نقش فردی را دارم که در خیابان ناصرخسرو کار می کند و یک داروی اشتباهی به کسی می دهد و محکوم می شود که از کسی که به او داروی اشتباه داده نگهداری کند.

این بازیگر در پایان درباره ویژگی های این سریال عنوان کرد: خوشبختانه سریال متن جذابی دارد و وقتی برای ما از جذابیت برخوردار است برای مخاطبان هم جالب خواهد بود و امیدوارم زمانی که به پخش می رسد آن را دنبال کنند.