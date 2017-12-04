  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

مهرداد ضیایی در گفتگو با مهر:

قصه «محکومین» به آدم‌ها تلنگر می‌زند/ نقش یک داروفروش در ناصرخسرو

قصه «محکومین» به آدم‌ها تلنگر می‌زند/ نقش یک داروفروش در ناصرخسرو

مهرداد ضیایی از قصه سریال «محکومین» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی گفت که علی رغم فضای تلخی که دارد به مخاطبش تلنگر می زند.

مهرداد ضیایی درباره سریال «محکومین» که این روزها مشغول بازی در آن است به خبرنگار مهر بیان کرد: من به تازگی در یکی از اپیزودهای سریال «محکومین» بازی کردم که فیلمنامه خوب و کارگردانی بهتر دارد.

وی با اشاره به همکاری با این کارگردان در سریال «سرزمین کهن» یادآور شد: من حدود چند سال با سیدحاتمی در سریالی که اکنون به نام «سرزمین مادری» شناخته می شود همکاری داشتم که بسیار دلپذیر بود.

ضیایی اظهار کرد: زمانی که فیلمنامه سریال «محکومین» را هم خواندم متوجه شدم که متن بسیار خوبی دارد که از فضایی اجتماعی برخوردار است و به اتفاقات روزمره مربوط می شود. شاید این قصه در وهله اول کمی تلخ باشد اما به آدم ها تلنگر می زند.

وی درباره نقش خود بیان کرد: من نقش فردی را دارم که در خیابان ناصرخسرو کار می کند و یک داروی اشتباهی به کسی می دهد و محکوم می شود که از کسی که به او داروی اشتباه داده نگهداری کند.

این بازیگر در پایان درباره ویژگی های این سریال عنوان کرد: خوشبختانه سریال متن جذابی دارد و وقتی برای ما از جذابیت برخوردار است برای مخاطبان هم جالب خواهد بود و امیدوارم زمانی که به پخش می رسد آن را دنبال کنند.

کد مطلب 4163113
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها