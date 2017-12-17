معرفی برترین ها/ یعقوبی و ثمینی برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، شامگاه شنبه ۲۵ آذر برگزیدگان هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران طی مراسمی با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده تئاتر در سالن همایش‌های بوستان گقت‌وگو معرفی شدند.

در ابتدای این مراسم رضا سرور به عنوان نماینده داوران بخش پژوهش ادبیات نمایشی با قرائت بیانیه هیأت‌ داوران این بخش، از برگزیدگان قدردانی شد.

در بخش پژوهش ادبیات نمایشی (تالیفی)، هیأت‌داروان با قدردانی از شیوا مسعودی برای تالیف «کارنامه‌ی تلخکان» (نشر نی)، مهتاب بلوکی را برای تالیف «ژان ژنه و معماری خلاء» (نشر نی) به عنوان نفر برگزیده انتخاب کرد.

در بخش پژوهش ادبیات نمایشی (ترجمه)، نیز هیأت‌ داوران ضمن قدردانی از علی تدین برای ترجمه «بوطیقای صحنه» (نشر آگه)، محسن ملکی و مهدی امیرخانلو را برای ترجمه «ویلیام شکسپیر» نوشته تری ایگلتون (نشر مرکز) به عنوان مترجم برگزیده انتخاب کرد.

بخش بعدی این مراسم اهدای نشان عالی و لوح سپاس خانه تئاتر به محمد یعقوبی نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته‌شده تئاتر بود. در این بخش پس از قرائت بیانیه هیأت‌مدیره انجمن نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر توسط محمدامیر یاراحمدی، آیلین کیخایی به نمایندگی از محمد یعقوبی، نشان عالی خانه تئاتر و لوح سپاس انجمن نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر را از محمد رحمانیان و محمدامیر یاراحمدی دریافت کرد.

در ادامه این مراسم و پس از اجرای موسیقی زنده توسط رضا کولغانی، بهرام جلالی‌پور به عنوان نماینده هیأت‌ داوران بخش نمایشنامه ترجمه شده هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی بیانیه هیأت‌ داوران این بخش را قرائت کرد و سپس برگزیدگان این بخش جوایز خود را از سهیلا نجم دریافت کردند.

در بخش نمایشنامه ترجمه شده، هیأت‌ داوران با قدردانی از محمدرضا خاکی برای ترجمه نمایشنامه «آتش‌سوزی‌ها» نوشته وجدی معود و ناهید قادری برای ترجمه نمایشنامه «سوگ‌نمایش اسپانیایی» نوشته تامس کید، عباس‌علی عزتی را برای ترجمه نمایشنامه «دن کیشوت» نوشته میخائیل بولگاکف به عنوان نفر برگزیده انتخاب کرد.

آخرین بخش این مراسم نیز به معرفی برگزیدگان بخش نمایشنامه‌های تالیفی اختصاص داشت. در این بخش حسین پاکدل بیانیه هیأت‌ داوران را قرائت کرد و پس از آن نفرات برگزیده جوایز خود را از او و ناهید طباطبایی دریافت کردند.

در بخش نمایشنامه‌های تالیفی هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، هیأت‌ داوران ضمن قدردانی از نادر برهانی‌مرند برای نگارش نمایشنامه «تهران زیر بال فرشتگان» و محمد رحمانیان برای نگارش نمایشنامه «اسب‌ها؛ سال پنجاه و نه»، نغمه ثمینی را برای نگارش نمایشنامه «خانه» به عنوان نمایشنامه‌نویس برگزیده انتخاب کرد.

همچنین نشر بوتیمار و بیدگل به عنوان ناشران برگزیده هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران معرفی شدند.