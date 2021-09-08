اعلام جزئیات انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی/ تجلیل از یک نویسنده

کامران شهلایی دبیر نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رویداد گفت: نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی دی ماه ۱۴۰۰ بعد از ۴ سال برگزار می‌شود. ۱۵ شهریور ماه مهلت ارسال آثار به پایان رسید که با استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی علاقه مندان روبرو بودیم. در این دوره بهترین آثار ادبیات نمایشی ایران به زبان فارسی که در قالب کتاب از فروردین ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده باشند، انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: این دوره بعد از ۴ سال وقفه برگزار می‌شود و تعداد آثار ارسال شده نسبت به دوره‌های گذشته خیلی بیشتر است که امیدوارم امسال این رویداد بتواند به خوبی برگزار شود. به دنبال چند حامی مالی برای کمک به بهتر برگزار شدن جشن هستیم و امیدوارم نهادها و مجموعه‌هایی که امکان حمایت از ما را دارند، جلو بیایند و گوشه‌ای از کار را تقبل کنند. البته تا امروز اداره کل هنرهای نمایشی و حوزه هنری کمک‌هایی به ما کرده‌اند ولی هنوز نتوانستیم بودجه کامل را تامین کنیم.

شهلایی درباره بخش‌ها و جوایز این رویداد توضیح داد: چون این جشن چند سال است که برگزار نشده امیدوارم در بخش تالیفی و بخش ترجمه با توجه به کیفیت آثار بتوانیم حداکثر ۳ تندیس داشته باشیم. داوری آثار نیز به صورت یک مرحله‌ای است و هر بخش سه داور دارد که به زودی نامشان اعلام خواهد شد.

وی افزود: بخش کتاب اول که شامل بهترین نمایشنامه اول معرفی شده از سوی ناشر با هدف ترغیب ناشران برای چاپ نخستین اثر نمایشنامه‌نویس است و بخش ناشر برگزیده از دیگر بخش‌های این رویداد هستند که در کنار آن قرار است از یکی از پیشکسوتان حوزه ادبیات نمایشی نیز تجلیل کنیم که امیدوارم تا دی ماه شرایط کشور از لحاظ کنترل بیماری کرونا به گونه‌ای باشد که بتوانم این بخش را به خوبی برگزار کنیم.

این نمایشنامه نویس در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: با تمام مشکلاتی که وجود دارد امسال نهمین دوره انتخاب آثار ادبیات نمایشی را برگزار می‌کنیم اما خواست هیات مدیره کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر است که این مراسم هرچه باشکوه‌تر برپا شود.

نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران توسط کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران در دی ماه ۱۴۰۰ به دبیری کامران شهلایی برگزار خواهد شد.