به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: آمریکا و صهیونیسم جهانی آنچنان رسوا شدهاند که مجمع عمومی سازمان ملل نیز اقدام ترامپ را رد کردهاند. ۱۲۸ کشور جهان با رأی قاطع خود یکجانبهگرایی آمریکا را محکوم کردند و حاضر نشدند بر تصمیم ترامپ در مورد قدس صحه بگذارند.
وی گفت: نماینده آمریکا در سازمان ملل کشورها را تهدید کرد اما این تهدید اثری در رأی نمایندگیهای عضو سازمان ملل نداشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: رأی این کشورها در حقیقت اعلام رفراندوم علیه تبهکاریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان بود.
حبیبی با اشاره به اوجگیری انتفاضه سوم در سرزمینهای اشغالی گفت: رژیم صهیونیستی هر روز جنایت جدیدی در سرزمینهای اشغالی مرتکب میشود. این رژیم با اعمال خشونت دهها نفر را در انتفاضه سوم به شهادت رسانده است و صدها نفر را زخمی و روانه زندان کرده است. حقوق بشر از نظر حکام رژیم صهیونیستی بی معنی است. امروز سرزمینهای اشغالی فلسطین به صورت یک زندان اداره میشود و زندانبان آن نتانیاهو است.
وی با اشاره به جشنهای پیروزی در عراق و سوریه گفت، در حالی که مردم عراق و سوریه شکست داعش را جشن گرفتهاند در تلآویو و واشنگتن آمریکاییها صهیونیستها اعلام عزا کردهاند و این پیروزی را به همه ملتهای آزاده جهان تبریک میگوییم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به اوضاع وخیم یمن اشاره کرد و گفت: عربستان هر روز جنایت جدیدی در یمن مرتکب میشود. تمام توطئههای ریاض در صنعا به شکست انجامیده است. ریاض فقط به کودککشی و نسلکشی روی آورده است و صدای جهان از مظالم سعودیها در یمن بلند است.
حبیبی با اشاره به روحیه مقاومت در مردم یمن گفت: مردم یمن چون کوه ایستادهاند و رزمندگان یمنی کاخهای قارونهای سعودی را با موشکهای خود هدف قرار دادهاند. سعودیها خیلی زود مجبور به تسلیم خواهند شد. چون فریاد جامعه جهانی از ظلمهای آنها به آسمان بلند است.
وی در ادامه به وقوع زلزله در تهران اشاره و تاکید کرد: زلزله ۲/۵ ریشتری تهران و دیگر زمین لرزههایی که در سایر نقاط کشور رخ میدهد، باید برخی مسئولان را از خواب بیدار کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی آمادهباش نیروهای امدادی را تحسینبرانگیز خواند و گفت: ستاد بحران در تهران بلافاصله تشکیل شد اما عدم حضور برخی از مسئولان در این ستاد سئوالاتی را برانگیخته است که آیا برای این قبیل امور در شهر تهران، آیا استانداری و شهرداری تهران مسئولیت مستقیم دارند؟
حبیبی زلزله ۵.۲ ریشتری را یک مانور عملی تحمیل شده به مسئولین ستاد بحران توصیف کرد و گفت: به هر حال ما باید یک مانور عملی را در باره زلزله برگزار میکردیم و مردم هم باید در این ارتباط همکاری کنند و این محاسبه را داشته باشند که چه کمکی میتوانند در حل بحران زلزله داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره اظهارات رئیسجمهور در همایش حقوق شهروندی تصریح کرد: دولت میگوید بودجه ندارد اما هر از چندی همایشهای میلیاردی برگزار میکند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی حضور همه کابینه دولت و مسئولان و نیز شمار زیاد میهمانان از سراسر کشور را هزینهبر توصیف کرد و گفت: حرفها و توصیههای رئیس جمهور را میشد از رسانه ملی گوش داد و به آن عمل کرد.
حبیبی افزود: دولت باید به هشدار مراجع عظام تقلید توجه کند و مسایلی که معیشت مردم را در خطر میاندازد دقت کند.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور در این همایش گفته است؛ وقتی کسی میآید از ما کنتور آب میخواهد چرا از دین و مذهبش سؤال میکنیم. چرا میگوییم بیا اول بگو که دین و مذهبت چیست؟ برای کدام گروه هستی؟ نماز شب میخوانی یا نه. روزه و نماز مستحبات را انجام میدهی؟ و…. چه کار به مردم دارید خوب آب میخواهد بدهید!
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: واقعاً جای تعجب است حتی یک مورد از اول انقلاب تاکنون در مورد دادن کنتور آب و برق وجود نداشته که دستگاهها چنین کاری کرده باشند! بر فرض در دولت اعتدال این کار انجام شده است؛ چرا آقای رئیسجمهور آن را در یک همایش مطرح میکند؟ چرا تاکنون اقدامی برای این خبط عظیم نکرده است.
حبیبی گفت: مدعیان اصلاحطلبی این روزها از زیر بار پاسخگویی فرار میکنند. برخی از آنها امروز دولت را تنها گذاشتهاند. اینکه در پستهای مدیریتی شریک باشند و از دولت طلبکاری میکنند و در عین حال هزینههای این شراکت را نپردازند، یک بیانصافی سیاسی است.
وی با بیان اینکه دولت در هر صورت باید به سؤالات مردم پاسخ قانع کننده بدهد، تصریح کرد: برخی از حرفهای حساب نشده رئیسجمهور در این همایش ممکن است مستند گزارشهای حقوق بشری غرب قرار گیرد و بدون هزینه ما را متهم و محکوم کنند. چرا رئیس جمهور در اعلام مواضع خود در این همایشهای پر هزینه از نوع حرفهای انتخاباتی ارائه میدهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: سالروز قیام تاریخی مردم ایران در ۹ دی که پاسخ به شرارت فتنهگران بود نزدیک است با بازخوانی این قیام حماسی باید سطح هوشیاری را طوری بالا ببریم که از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم. دشمن امروز در حال بازتولید بحرانهای ساختگی است کشور را میشود با تدبیر و عقلانیت سیاسی خوب اداره کرد.
حبیبی در پایان با اشاره به رحلت عالم ربانی آیت الله حائری شیرازی گفت: مرحوم حائری شیرازی یک انقلابی سیاستمدار و یک سیاستمدار بصیر و حکیم بود. او در عین حال یک معلم اخلاق بود که رفتار و گفتارش حکایت از خلق و خوی الهی داشت. حزب مؤتلفه اسلامی رحلت جانسوز این عالم ربانی را به امام زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب و خانواده داغدارش و نیز مردم عزیز ایران تسلیت عرض میکند.
وی همچنین با اشاره به شهادت «علی خوشلفظ» گفت: شهادت این شهید والا مقام یاداور خاطرات حماسی دوران دفاع مقدس بود. انشالله خداوند متعال او را با حضورت اباعبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید. حزب موتلفه اسلامی این شهادت را به خانوده محترم ایشان تبریک و تسلیت عرض میکند.
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