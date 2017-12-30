خشم اپل از تاسیس شرکتی به نام استیو جابز در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، وینچنزو و جیاکومو بارباتو در نبرد با اپل سرانجام حرف خود را به کرسی نشاندند و استفاده از نام استیو جابز را برای شرکت خود قطعی کرده اند.

درگیری میان دو طرف در این زمینه از سال ۲۰۱۲ آغاز شده است. در آن زمان این دو برادر ایتالیایی متوجه شدند که نام جابز به شکل یک عنوان تجاری ثبت نشده و لذا تصمیم گرفتند از نام استیو جابز برای شرکت نوپای پوشاک و لباسشان استفاده کنند.

همانطور که انتظار می رفت، مدیران اپل از این موضوع خشمگین شده و شکایتی را علیه این دو برادر تقدیم اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا کردند. اما دادگاه چنین تشخیص داد که نحوه استفاده آنها از این اسم و حتی شیوه طراحی حرف جی توسط آنها شباهتی به لوگوی اپل که یک سیب گاز زده است، ندارد و لذا اپل در دادگاه موفقیتی به دست نیاورد.

اپل مدعی است لوگوی این شرکت که متشکل از حرف جی با کمی خوردگی در سمت راست آن است، شباهت زیادی با لوگوی مشهور این شرکت دارد.

این دو برادر قصد دارند تولید انواع تی شرت، شلوار و دیگر انواع البسه را با استفاده از این لوگو ادامه دهند، اما در آینده به تولید محصولات الکترونیک نیز روی خواهند آورد. آنها می گویند گوشی تولیدی آنها روزی با آیفون های طراحی شده خود استیو جابز رقابت خواهد کرد.