تلویزیون تعاملی بستری جدید در امر آموزش/ارائه مطالب جدید راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نهصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از شروع به کار تلویزیون تعاملی «سینا» در روزهای آتی خبرداد و گفت: از ویژگی‌های این تلویزیون تعاملی، داشتن مخاطب خاص است. هر خانواده که مخاطب این برنامه است لزوما باید برنامه مورد نظر را ببیند و برنامه‌های ارائه شده برای هر استان ممکن است با سایر استان‌ها متفاوت باشد.

وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: مدیران مدرسه باید اطلاعاتشان به روز باشد و مسائل مورد نیازشان از طریق این تلویزیون برای آنها ارائه شود.

تلویزیون تعاملی بدون شک راه جدیدی در حوزه آموزش باز می کند و با وجود گستردگی و همگانی شدن اینترنت و از سوی دیگر تعریف جدیدی که تلویزیون های تعاملی در فضای مخاطب- تلویزیون ایجاد می کند، می تواند راهگشا باشد اما چه مسائل و مشکلات احتمالی بر سر راه این راه جدید آموزشی وجود دارد و ممکن است چالش برانگیز باشد.

محمد جواد شکوری از کارشناسان حوزه تلویزیون تعاملی است که درباره راه اندازی تلویزیون تعاملی از طرف آموزش و پرورش و عملکرد احتمالی آن به خبرنگار مهر گفت: اصولا تلویزیون تعاملی برای سیستم های یادگیری بسیار موثر است چون از حالت یکطرفه خارج می شوند. البته سر راه تلویزیون های تعاملی در کشور ما مشکلات بعضا قانونی وجود دارد که احتمالا چون آموزش و پرورش متولی این یکی خواهد بود این مشکلات را ندارد.

وی ادامه داد: تلویزیون های تعاملی بر عکس تلویزیون های معمولی که اطلاعات را بلوکه می کند و یک طرفه به مخاطب ارائه می دهد، دو خاصیت دارد. یکی اینکه مخاطب می تواند انتخاب کند در لحظه چه چیز را ببیند و زمان بندی هم در دست مخاطب است و دیگر اینکه می تواند نظرات خود را درباره محتوا با لایک کردن یا چت کردن و وویس فرستادن به آن بر گرداند.

این کارشناس در توضیح بیشتر بیان کرد: شاید بیشتر محتوای این تلویزیون که آموزش و پرورش می خواهد راه اندازی کند شبیه کلاس های دو طرفه آنلاین باشد که از ویدئو استفاده می شود. البته من معتقدم به کار بردن واژه تلویزیون شاید خیلی درست نباشد و بهتر است بگوییم یک سیستم یادگیری الکترونیکی با رویکرد خاص در بستر تلویزیون. چون همین کار در بستر وب هم می تواند صورت بگیرد.

شکوری با اشاره به اینکه لزوما اگر به سمت استفاده از بستر جدید برای یادگیری برویم به این معنا نیست که مطالب هم نو و جدید است، این را چالش پیش روی نظام آموزشی دانست و گفت: اگر در هر روش جدید مطالب جدید ارائه شود آن‌وقت ارزش هزینه کردن و ارائه راه جدید یادگیری برای آن مفید است.

وی همچنین درباره احتمال وجود مشکلات سخت افزاری در این مسیر نیز گفت: مشکلات شبکه ای در کشور ما وجود ندارد و همین شبکه اینترنتی که در کشور هست پاسخگوی نیاز این تلویزیون خواهد بود و دیگر در شرایط ۱۰ سال پیش قرار نداریم که این خود یک معضل در این مسیر به حساب بیاید. ضمن اینکه با تعریف جدیدی که وزارت ارتباطات درباره مصرف منصفانه اینترنت داده است، بابت هزینه استفاده از چنین ابزارهایی که نیاز به اینترنت دارند نباید نگران باشیم.

این کارشناس در پایان بیان کرد: اگر تا ۶ سال پیش استفاده از چنین ایده ای برای سیستم یادگیری یک فانتزی بود الان در دنیا یکی از موضوعات جدی استفاده از روش های الکترونیکی جدید در مسیر آموزش است و پا به پای یادگیری حضوری چنین روش هایی ارزش دارد و مردم هم از آن استقبال می کنند چون یکی از مهمترین مشکلات سر راه آموزش که بعد مسافت است را می شکند. شما با همین روش هاست که می توانید در کشور خودتان در قبرس یا آمریکا تحصیل کنید و تقریبا اگر درست از آن استفاده شود با سرویس هایی که در آموزش های حضوری داده می شود می تواند برابری کند.