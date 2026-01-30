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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

زنجان سردترین مرکز استان کشور شد/ کاهش تدریجی سرما از اواسط هفته

زنجان سردترین مرکز استان کشور شد/ کاهش تدریجی سرما از اواسط هفته

زنجان - مدیرکل هواشناسی استان زنجان، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با ثبت دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین مرکز استان کشور گزارش شد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در این مدت دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان بین منفی ۷ تا مثبت ۵ درجه در نوسان بوده و دمای فعلی این شهر نیز منفی ۳ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دو روز گذشته حدود پنج درجه کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته روستای خیرآباد زنجان با منفی ۹ درجه سردترین و گیلوان طارم با مثبت ۱۸ درجه گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند، ادامه داد: وضعیت جوی امروز استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.

رحمان‌نیا تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، وضعیت جوی استان از روز شنبه تا دوشنبه هفته جاری قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید خواهد بود و از روز سه‌شنبه نیز سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا اواسط نیمه نخست هفته جاری با افزایش نسبی دما، از شدت سرما در استان زنجان کاسته خواهد شد.

کد مطلب 6735078

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