مسعود بیات‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات اخیر شورای مسکن استان اظهار کرد: کارگروه نظارت بر بازار مسکن که در سنوات گذشته در استان زنجان تشکیل شده بود، به دلایلی با وقفه در برگزاری جلسات مواجه شده بود، اما در شورای مسکن استان مصوب شد که این کارگروه مجدداً با همان اعضای پیش‌بینی‌شده در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی، فعال شود.

وی افزود: با توجه به التهابات موجود در بازار مسکن و زمین و همچنین برخی سوءاستفاده‌ها، به‌ویژه در شهر زنجان که به دلیل شرایط گذشته تعداد بنگاه‌های معاملاتی بیش از حد متعارف است، ضرورت نظارت جدی‌تر احساس می‌شد. برخی از این واحدها با ورود مستقیم به خرید و فروش مسکن و زمین، موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شد کارگروه نظارت بر بازار مسکن از همین هفته فعالیت خود را آغاز کرده و بازدیدهای میدانی از تمامی بنگاه‌های معاملات املاک را در دستور کار قرار دهد.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: این کارگروه از اختیارات قانونی لازم برخوردار است و در صورت احراز تخلف در محل، می‌تواند نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام کند. همچنین با هماهنگی انجام‌شده از دادستان درخواست شده است تا فضای مجازی، به‌ویژه سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور نیز رصد شود و در صورت مشاهده تخلفات، دستور مسدودسازی موقت آگهی‌ها یا اقدامات قانونی لازم صادر شود.

وی تأکید کرد: نظارت‌های انجام‌شده هم حوزه خرید و فروش و هم بخش اجاره مسکن را شامل می‌شود و هدف اصلی از اجرای این مصوبات، ایجاد آرامش و ساماندهی بازار مسکن و زمین در استان زنجان است.