تخلف ٨ نماینده رسمی واردات خودرو، بدون نام اعلام شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی اعلام تخلف ٧ شرکت قبلی از سوی رسانه‌ها این بار بدون تکرار بی‌احتیاطی قبلی در رابطه با ذکر اسامی، ٨ نمایندگی رسمی دیگر که ظاهرا تخلفات آنان بیش از شرکت‌های قبلی بوده، بدون ذکر نام از سوی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو مواردی اعلام شد.

سعید مؤتمنی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر با تخلف ۷ تا ۸ نماینده رسمی واردکننده خودرو روبه‌رو هستیم، به طوری که با تأخیرهای چندماهه که در برخی موارد به ۱۶ ماه نیز می‌رسد، خودرو را به خریدار تحویل نمی‌دهند و او را وادار به دریافت سود پایین بابت مبلغ پرداخت شده خودرو به شرکت می‌کنند.

وی توضیح داد: به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و مطرح شدن بحث افزایش تعرفه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته، به طوری که در برخی خودروها رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم. در این شرایط نمایندگی‌های رسمی فروش خودروهای خارجی از تحویل خودرو به خریداران سر باز زده و آنها را وادار می‌کنند تا به دریافت سود ۱۷ یا ۱۸ درصدی پول خود قانع شوند.

مؤتمنی ادامه داد: این در حالی است که ارزش پول مردم پایین آمده است، شرکت‌ها از پول آنها سوءاستفاده کرده و درنهایت می‌خواهند سود پایینی به خریدار پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: برخی از این شرکت‌های متخلف برای واردات، ۳۰۰ خودرو ثبت سفارش کرده‌اند ولی حدود ۲ هزار دستگاه خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند و حالا نمی‌توانند خودروی پیش‌فروش‌شده را به مردم تحویل دهند، در عین حال رشد قیمت خودروهای خارجی در بازار نیز باعث شده تا این نمایندگی‌ها از تحویل خودرو با قیمت‌های پیش‌فروش‌شده به خریداران جلوگیری کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با تأکید بر اینکه مجوز فعالیت این شرکت‌ها باید باطل شود، گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با خریداران یکطرفه است و حالا از تحویل خودرو به مشتری طفره می‌روند.

مؤتمنی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودروهای خارجی با رکود همراه است، اظهار کرد: قیمت‌ها دارای حباب است و بسیاری از مردم منتظرند تا سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شود.

وی ادامه داد: در صورت باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، قیمت‌ها ریزش خواهد کرد و شاهد کاهش نرخ خودروهای خارجی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل افزود: حتی در صورت افزایش تعرفه واردات خودرو نیز شاهد قیمت‌های بالای فعلی نخواهیم بود، به عنوان مثال؛ سورنتو که در حال حاضر قیمت آن به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده است، در صورت واردات با تعرفه ۹۵ درصدی نیز قیمتی بیشتر از ۲۶۰ میلیون تومان نخواهد داشت، زیرا ارزش گمرکی این خودرو تغییری نکرده است.

وی در پایان در مورد وضعیت فروش شرکت‌های متخلف عرضه‌کننده خودروهای خارجی که قبلاً نام آنها از سوی سازمان حمایت اعلام شده بود نیز گفت: شکایت از این شرکت‌ها مربوط به ماه‌های شهریور و مهر بوده و در آبان و آذرماه شکایتی در این مورد نداشته‌ایم.