به گزارش خبرنگار مهر،امیر کرم‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه میز گردشگری استان که صبح چهارشنبه به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، با اشاره به ضرورت تدوین یک جدول تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای گردشگری استان اظهار کرد: صرف برخورداری اصفهان از بناهای تاریخی و چند جاذبه شناخته‌شده برای توسعه گردشگری کافی نیست و باید مجموعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران هدف به صورت دقیق بررسی شود.

وی یکی از نقاط ضعف مهم اصفهان در مسیر جذب گردشگران چینی را کمبود زیرساخت‌های متناسب با نیازهای غذایی این گروه از گردشگران دانست و افزود: نباید تصور کنیم که گردشگران چینی الزاماً با غذای ایرانی سازگاری دارند و از همین رو لازم است خدمات غذایی متناسب با ذائقه و فرهنگ غذایی گردشگران هدف در اصفهان توسعه پیدا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت آماده‌سازی استان برای برنامه‌های گردشگری پیش‌رو ادامه داد: اگر قرار است در اسفندماه برنامه‌ای برای حضور گردشگران چینی اجرا شود، مقدمات آن باید از هم‌اکنون فراهم شود و در همین راستا راه‌اندازی یک رستوران چینی در اصفهان می‌تواند بخشی از نیازهای این بازار گردشگری را پاسخ دهد.

کرم‌زاده با بیان اینکه در کاشان رستوران چینی فعال است اما اصفهان از چنین ظرفیتی برخوردار نیست، تصریح کرد: رستوران‌های ملل از جمله سرفصل‌های جدید مورد توجه در حوزه گردشگری هستند و باید برای رفع کمبودهای موجود در این بخش برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر ضرورت نگاه استانی به برنامه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: وقتی از اصفهان سخن می‌گوییم، منظور تنها شهر اصفهان نیست؛ بلکه باید ظرفیت‌های گردشگری تمام استان در برنامه‌ریزی‌ها دیده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: استان اصفهان دارای ۲۸ شهرستان، ۱۱۴ شهر و حدود یک‌هزار روستاست و وظیفه داریم ظرفیت‌های گردشگری همه این مناطق را معرفی کنیم؛ بنابراین برنامه‌های گردشگری نباید صرفاً بر چند مقصد شناخته‌شده متمرکز شود.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت توزیع هدفمند برنامه‌های گردشگری در سطح استان خاطرنشان کرد: در برنامه‌های پیش‌رو باید علاوه بر مقاصد شناخته‌شده، ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده نیز در بسته‌های گردشگری قرار گیرند تا گردشگران با تنوع بیشتری از جاذبه‌های استان مواجه شوند.

وی یکی از ظرفیت‌های مهم مورد نظر در این زمینه را کویر مصر عنوان کرد و گفت: معرفی کویر مصر به عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان و پیگیری موضوع ثبت جهانی آن باید در برنامه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین بر ضرورت شکل‌گیری مشارکت جمعی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای برگزاری رویدادهای گردشگری تأکید کرد و اظهار کرد: گروه‌های همفکری که برای مشارکت در این رویدادها تشکیل می‌شوند باید با رویکرد مشارکت جمعی فعالیت کنند و هر بخش مسئولیت مشخصی داشته باشد.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت تعیین پیشینی الزامات اجرایی رویدادهای گردشگری گفت: منابع مالی، ابزارهای مورد نیاز و پروازها باید از قبل مشخص شود و اگر نقطه ضعفی وجود دارد، باید از همین اکنون برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

وی آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برای همراهی با برنامه‌های بخش گردشگری را اعلام کرد و افزود: این اداره کل آماده است به عنوان دستگاه تخصصی در کنار مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری قرار گیرد و برای رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز همکاری کند.