به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره رادیو هر سال در اردیبهشت ماه برگزار می شود و شامل بخش های متنوعی است که با توجه به استقبال علاقمندان به رسانه رادیو در تولید برنامه های متنوع شنیداری، دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی بر آن شد این مسابقه را در هشتمین جشنواره رادیو برای نخستین بار برگزار کند.

گزارشگران افتخاری باید گزارش های جذاب و دور از کلیشه ارسال کنند. همچنین زمان گزارش پنج دقیقه است و هر نفر باید حداکثر دو برنامه به صورت CD، کاست یا از طریق سایت جشنواره صدا به دبیرخانه بفرستد. اطلاع رسانی، شهر و محله شما، گفتگو با افراد ویژه، معرفی مشاغل و حرفه های در حال فراموشی و رادیو رسانه زندگی موضوع گزارش است. البته شرکت کنندگان می توانند با موضوع آزاد هم شرکت کنند.

برندگان بخش مسابقه گزارشگران افتخاری برای حضور در مراسم نهایی جشنواره رادیو دعوت می شوند و مدت ارسال آثار تا پایان دی ماه است.