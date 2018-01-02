اقدامات برای کاهش آسیبهای اجتماعی کافی نیست/حاشیه نشینان دراولویت

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی افزود: در سال جاری بودجه پیش بینی شده برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی در مقایسه با سال گذشته بهتر شده بطوریکه برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان بدین منظور اختصاص یافته که ۷۸ میلیارد تومان آن مربطو به ستاد مبارزه با مواد مخدر است که قرار است در جهت کاهش هزینه های درمانی معتادان هزینه شود.

وی ادامه داد: هرچند این اعتبار کم است اما می توان با آن برنامه و طرحهای زیادی در جهت پیشگیری و یا حداقل کنترل آسیبهای مختلف اجتماعی که اقشار زیادی را در برگرفته است، اجرایی کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دستگاههای مختلف هرچند ماه یک بار گزارشی از عملکرد و برنامه های انجام شده برای کاهش آسیبهای اجتماعی به مجلس ارائه می کنند و ما نیز پس از جمع آوری، آن را ارائه می کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته نیز اقداماتی در خصوص کاهش آسیبها انجام شده است، گفت: اقداماتی انجام شده اما کافی نیست و امیدواریم در سال ۹۷ با توجه به افزایش اعتبارات پیشگیری از آسیبها و برنامه های و طرحهایی که اجرا خواهد شد، شاهد کاهش آسیبهایی مانند اعتیاد، طلاق ، جرم و... باشیم.

به گفته وی، دستگاههای ذیربط باید در تخصیص و تقسیم بندی اعتبارات مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهند.