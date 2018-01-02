دیدار رییس شورا با معاون اول رییس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا شورای شهر، برنامه دوم را آسیب‌شناسی کرده که اینک به برنامه سوم رسیده است، گفت: امروز خوشبختانه تمام بحث شورا مربوط به برنامه سوم بود. همان طور که قبلا گفته شد شهرداری تهران بنا بر توصیه شورای شهر نوشتن برنامه سوم را آغاز کرده و از میرزایی خواستیم تا به شورا آمده و درباره نحوه برنامه ریزی، مزیت ها، ضعف ها و مشکلات تهران صحبت کند و برنامه های خود را برای به نتیجه رساندن برنامه سوم عملاً مطرح کنند.

وی با بیان اینکه تمام اعضا بسیار جدی در بحث مذکور مشارکت کرده و نظراتشان را مطرح کردند و موضوع جلسه با برنامه سوم خاتمه یافت، افزود: یک نهاد در شهرداری وجود دارد که به صورت دائمی برنامه دوم را رصد کرده و گزارشاتش را ارسال می کند، لذا جزییات و آسیب شناسی برنامه دوم در گزارشاتی که برای اعضای شورا ارسال شده دیده می‌شود.

هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تغییر محدوده طرح ترافیک و عوارض آن و اطلاع شورا از این موضوع، گفت: می دانید که مدتی است معاونت حمل و نقل و ترافیک و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در مورد روش حضور در طرح و عوارض آن وارد مذاکره شده و مکتوبات آن را ارسال کرده که به نظرم بخشی از نظرات مثبت اعضای کمیسیون را گرفته است.

وی تصریح کرد: یعنی این طور نیست که این موضوع به شورا نرسیده باشد اما به کمیسیون‌های دیگر نرسیده است. اگر یادتان باشد من در جلسه قبل شورا عنوان کردم که در جریان نیستم و موضوع به صورت مکتوب به ریاست شورا داده نشده است که بعد از کمیسیون مکتوبی شامل کلیاتی از این مورد برای من ارسال شد. آنچه قطعا اتفاق خواهد افتاد این است که اگر شهرداری بخواهد روشش را تغییر دهد باید برای شورا ارسال کند و مصوبه شورا را بگیرد.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: آقای پورسید آقایی روز گذشته در صحبت هایشان نیز گفتند طرح که آماده شود به شورا ارسال می شود و پس از مصوبه شورا قابل اجرا خواهد بود.

او با اشاره به جلسه امروزش با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با توجه به برگزاری این جلسه زمان جلسه امروز را تمدید نمی‌کنیم و بنده باید هرچه سریع‌تر در جلسه با آقای جهانگیری شرکت کنم.