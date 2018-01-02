تهرانی ها ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی بعد از ظهر سه شنبه، در ششمین جلسه شورای اداری استان تهران به لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: بودجه ۹۷ بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه شده است.

وی با بیان این که دیگر تعیین سقف و رقم در بودجه نداریم ، گفت: هر دستگاهی با توجه به ارائه گزارش های سه ماه به سه ماه بودجه دریافت می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران موضوع آب را اولین برنامه برای شهر تهران دانست و گفت: پس از آن کشاورزی، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، آب شرب پایتخت و شهرستان ها، محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، ساماندهی حمل و نقل عمومی، توجه به مسکن و بافت های فرسوده شهر و روستا مهمترین اولویت های استان تهران در سال ۹۷ است. پس از این اولویت ها، توسعه همگام با اشتغال قرار دارد.

ترکی بودجه عمرانی استان تهران در سال ۹۷ را ۲۰۰۰ میلیارد دانست.

وی سپس به عدالت اجتماعی و پرداخت یارانه نقدی در بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ یارانه خواهند گرفت که سهم کمیته امداد بالغ بر ۴ میلیون، بهزیستی بالغ بر ۳ میلیون و بازنشستگان بالغ بر ۴ میلیون، بیماران خاص یک میلیون، زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون، گروه های خاص یک میلیون، ایثارگران یک میلیون، سایر یک میلیون نفر است. البته اینکه عنوان شده ۴۰ درصد یارانه‌بگیران از لیست حذف خواهند شد هنوز قطعی نیست.

ترکی گفت: ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به تهرانی‌ها پرداخت می‌شود که خیلی از این یارانه‌بگیران نیازمند نبوده و می‌توان کسانی را که به یارانه نیاز ندارند، یارانه آنها را در بخش عمرانی هزینه کرد. ۵۰ درصد یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان این بودجه باید به دولت برگردد