برگزیده جایزه مصطفی (ص) به جمع واقفین جایزه پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی جایزه مصطفی(ص)؛ پروفسور ارول گلنبی برگزیده جایزه مصطفی(ص) ۲۰۱۷، با اعطای مبلغی به صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) به جامعه خادم المصطفی(ص) پیوست.

پروفسور ارول گلنبی، عضو آکادمی علوم ترکیه (Bilim Academy) و عضو هیات علمی کالج سلطنتی لندن در رشته کامپیوتر و مخابرات است و در سال ۲۰۱۳ مدال گینسبو را به عنوان بهترین نوآور دریافت کرد.

وی که دریافت‌کننده جایزه مصطفی(ص) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات این جایزه است، توانسته با استفاده از سیستم‌های عصبی و با روش داینامیک، صف بندی و ترتیب و توالی اطلاعات، زمان انتقال را حفظ کرده و ظرفیت سیستم‌ها را بالا ببرد؛ به طوریکه با استفاده از این روش تمام اطلاعات با حفظ ترتیب و توالی منتقل شده و در صورت تکمیل ظرفیت هیچ پیامی با مشکل در انتقال ‌مواجه نخواهد شد بلکه توالی آن مدیریت می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) قصد دارد با شعار هر مسلمان یک سهم در توسعه علم و فناوری در جهان اسلام و با جذب حمایت های مادی و معنوی واقفان و خیران، در جهت توسعه علم و فناوری در جهان اسلام گام هایی موثر بردارد که تا به حال بیش از ۳۷۰ نفر از شخصیت های حقیقی و حقوقی از ۲۲ کشور جهان به جمع واقفین جایزه مصطفی(ص) پیوسته اند.