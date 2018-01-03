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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

برگزیده جایزه مصطفی (ص) به جمع واقفین جایزه پیوست

برگزیده جایزه مصطفی (ص) به جمع واقفین جایزه پیوست

پروفسور سامی ارول گلنبی؛ برگزیده دومین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص) به جمع واقفین صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی جایزه مصطفی(ص)؛ پروفسور ارول گلنبی  برگزیده جایزه مصطفی(ص) ۲۰۱۷، با اعطای مبلغی به صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) به جامعه خادم المصطفی(ص) پیوست.

پروفسور ارول گلنبی، عضو آکادمی علوم ترکیه (Bilim Academy) و عضو هیات علمی کالج سلطنتی لندن در رشته کامپیوتر و مخابرات است و در سال ۲۰۱۳ مدال گینسبو را به عنوان بهترین نوآور دریافت کرد.

وی که دریافت‌کننده جایزه مصطفی(ص) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات این جایزه است، توانسته با استفاده از سیستم‌های عصبی و با روش داینامیک، صف بندی و ترتیب و توالی اطلاعات، زمان انتقال را حفظ کرده و ظرفیت سیستم‌ها را بالا ببرد؛ به طوریکه با استفاده از این روش تمام اطلاعات با حفظ ترتیب و توالی منتقل شده و در صورت تکمیل ظرفیت هیچ پیامی با مشکل در انتقال ‌مواجه نخواهد شد بلکه توالی آن مدیریت می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) قصد دارد با شعار هر مسلمان یک سهم در توسعه علم و فناوری در جهان اسلام و با جذب حمایت های مادی و معنوی واقفان و خیران، در جهت توسعه علم و فناوری در جهان اسلام گام هایی موثر بردارد که تا به حال بیش از ۳۷۰ نفر از شخصیت های حقیقی و حقوقی از ۲۲ کشور جهان به جمع واقفین جایزه مصطفی(ص) پیوسته اند.

کد مطلب 4190193

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