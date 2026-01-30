به گزارش خبرنگار مهر، معصومه جعفریان صبح جمعه در دوره آموزشی «بانوی مجاهد» ویژه جهاد تبیین، با اشاره به اهداف تشکیل این دو شبکه اظهار کرد: شبکه «اسما» با رویکرد پشتیبانی از سخنوران زن، ایجاد تعامل میان مبلغان و تقویت حضور هدفمند بانوان در میدان تبیین و تبلیغ فعالیت میکند.
وی افزود: شبکه تبلیغی «صبرا» با عنوان «صحنهگردانان بردبار روایت امید» نیز در کنار شبکه اسما راهاندازی شده و مأموریت آن شناسایی بانوان فعال در تبلیغ میدانی، توانمندسازی آنان و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی بانوان در سطح استان است.
جعفریان با بیان اینکه شبکه «اسما» نقش حمایتی و همافزایی تبلیغی دارد، تصریح کرد: تمرکز شبکه «صبرا» بر تربیت بانوان روایتگر امید و تقویت حضور میدانی مبلغان زن در عرصههای فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی با حضور بیش از ۱۰۰ بانوی مبلغ فعال استان گفت: در بخش تخصصی این دوره، حجتالاسلام درخشنده با موضوع جریانشناسی حق و باطل در گفتمان دینی و استاد طالبی با محور رسانه و خانواده به ارائه مباحث معرفتی و کاربردی پرداختند.
رقیه مرادی، کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی مازندران، هدف این دوره را ارتقای سواد دینی، افزایش مهارتهای میدانی بانوان فعال فرهنگی و توانمندسازی آنان در مواجهه با شبهات فکری و فرهنگی عنوان کرد.
وی افزود: این دوره درصدد است تا مبلغان، علاوه بر ارتقای سطح معرفتی، شناخت دقیقتری از جامعه هدف خود پیدا کرده و در محیطهایی مانند خانواده، محافل نخبگانی و فضای رسانهای نقش مؤثرتری ایفا کنند.
مرادی با اشاره به اساتید این دوره بیان کرد: حجتالاسلام درخشنده به تبیین موضوع پاتوق گفتوگو و بومشناسی تبلیغی پرداخت و استاد طالبی نیز مباحث مرتبط با فن بیان و مهارتهای سخنوری را ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دوره با هدف تربیت مبلغان جهادی و تقویت روحیه تبیینی برگزار شده و مراحل تکمیلی آن بهزودی در سایر شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام محمدپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر، با بیان اینکه بانوان انقلابی همواره حافظ ارزشهای اسلامی و فرهنگی بودهاند، گفت: امروز بانوان در جهاد تبیین بهعنوان «مادران جریانساز» نقش کلیدی در انتقال معارف انقلاب اسلامی به نسل جوان دارند.
همچنین حجتالاسلام رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی مازندران، با ارائه محتوای طرح «زندگی با آیهها» در قالب اینفوگرافی، از تداوم اجرای این طرح در ماه مبارک رمضان سال جاری خبر داد.
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