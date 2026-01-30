اتحادیه اروپا تاوان سیاسی تروریستی اعلام کردن سپاه را خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای اعلام کرد ملت ایران، یکپارچه و استوار، در کنار مدافعان امنیت و استقلال خود ایستاده است و این قبیل اقدامات، نهتنها خللی در اراده ملی ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر انسجام، هوشیاری و عزم جمعی ایرانیان خواهد افزود.
متن بیانیه به شرح زیر است:
اقدام فاقد مبنای حقوقی و آکنده از اغراض سیاسی اتحادیه اروپا در برچسبزنی تروریستی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کنشی تابع اراده قدرتهای سلطهگر است که با اصول بدیهی حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و قاعده مسلم احترام به حاکمیت ملی دولتها در تعارض آشکار قرار دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی رسمی، قانونی و جزئی لاینفک از ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نهادی برآمده از متن ملت، ریشهدار در اراده تاریخی ایرانیان برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و برخوردار از مشروعیت مردمی و ملی است. تلاش برای جرمانگاری یک نهاد رسمی دفاعی، بدعتی خطرناک در نظام حقوقی بینالمللی و مصداقی از رفتارهای تروریستی ساختاریافته در پوشش تصمیم سیاسی بهشمار میآید.
اتحادیه اروپا باید بداند که با این اقدام با کل ملت ایران اعلام خصومت کرده است. امروز، «همه ایران پاسدار است»؛ و آنان که گمان میبرند با چنین تصمیمهایی میتوانند شکاف میان ملت ایران و مدافعان امنیت او ایجاد کنند، در خطای راهبردیِ آشکار بهسر میبرند. این اقدام، بهمعنای سوزاندن تمامی پلهای اعتماد و تعامل و خریدن دشمنی یک ملت ریشهدار، آگاه و مقاوم است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حافظه امنیتی منطقه و وجدان تاریخی ملتهای غرب آسیا، بهعنوان نیرویی مؤثر در مهار و سرکوب تروریسم سازمانیافته شناخته میشود؛ تروریسمی که زاییده و پرورده سیاستهای مداخلهگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و مورد اغماض یا حمایت برخی دولتهای اروپایی بوده است.
محبوبیت اجتماعی و مقبولیت میدانی سپاه در میان ملتهای منطقه، واقعیتی انکارناپذیر است که با هیچ بیانیه سیاسی مخدوش نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر قدرت بازدارندگی، انسجام ملی و پشتوانه مردمی نیروهای مسلح خود، هرگونه ماجراجویی را پرهزینه و بیفرجام خواهد ساخت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صراحت اعلام میدارد؛ اتحادیه اروپا تاوان سیاسی، امنیتی و حیثیتی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خواهد پرداخت. مسئولیت تبعات این تصمیم تحریکآمیز و تنشزا، بهطور کامل و مستقیم بر عهده طراحان و حامیان آن در پایتختهای اروپایی است.
ملت ایران، یکپارچه و استوار، در کنار مدافعان امنیت و استقلال خود ایستاده است و این قبیل اقدامات، نهتنها خللی در اراده ملی ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر انسجام، هوشیاری و عزم جمعی ایرانیان خواهد افزود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقتدرتر از گذشته، مسیر پاسداری از عزت ایران و ثبات منطقه را ادامه خواهد داد.
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