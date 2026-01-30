رئیس رسانه ملی از «هتل بسیار بسیار عجیب» بازدید کرد؛ پخش از ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با فیلمبرداری فصل دوم سریال «هتل بسیار بسیار عجیب»، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما به همراه جمعی از مدیران رسانه ملی و سازمان سینمایی سوره روز گذشته ۹ بهمن از پشت صحنه این اثر بازدید کردند.

در این بازدید حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محسن برمهانی معاون سیما، محمدصادق باطنی مدیر مرکز کودک و نوجوان سیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم، مرتضی ذوالفقاری قائم مقام مرکز کودک و نوجوان سیما، محمدحسین بخشی زاده مدیر شبکه کودک، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سوره، حامد یامین‌پور مدیرعامل باشگاه فیلم سوره و تهیه‌کننده سریال، محسن ملکی مدیر فیلمنامه باشگاه فیلم سوره و نویسنده اثر، سامان غنائمی و میلاد محمدی کارگردانان پروژه و بازیگران این اثر حضور داشتند.

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی پس از بازدید از لوکیشن و تماشای بخش‌هایی از فصل اول این اثر و همچنین ضبط سکانسی از فصل دوم آن، در جریان روند ساخت این سریال قرار گرفت.

وی در ادامه این بازدید عنوان کرد: ابتدا باید تشکر کنم از همت بلند همکاران عزیزمان در حوزه هنری و سازمان سینمایی سوره که در این کار مشترک با صداوسیما به قشر مهم کودک پرداختند. امیدواریم این همکاری به صورت مستمر و سازنده بین رسانه ملی و حوزه هنری ادامه پیدا کند. معمولا کارهایی که دوستان در حوزه هنری بدان توجه کردند یا با مشارکت صداوسیما بدان پرداختند، مخاطب بسیار خوبی را در سینما و تلویزیون و فراتر از مرزها به خود اختصاص داده است.

رئیس رسانه ملی تاکید کرد: این مساله نشان دهنده این است که فناوری و بستر تولیدات بسیار فاخر در حوزه کودک و نوجوان در بخش‌های تولیدی سازمان سینمایی سوره و حوزه هنری و همچنین صداوسیما وجود دارد. تعامل و هم افزایی این ۲ مجموعه می‌تواند غفلتی را که در سال‌های اخیر نسبت به این قشر از مخاطبان شده بود، پوشش دهد و جبران کند.

جبلی تصریح کرد: بازدیدی که ما از پشت صحنه و مراحل تولید فصل دوم «هتل بسیار بسیار عجیب» داشتیم، امیدوارکننده و شوق‌انگیز است که امیدوارم فصل‌های بعدی همین کار با ارزیابی پخش فصل اول و دوم بهتر و موثرتر و با مخاطب و رضایت بیشتر اتفاق بیفتد.

تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان از اهداف سازمان سینمایی سوره در دوره جدید

حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان سینمایی سوره در دوره جدید خود تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان است، اظهار کرد: از سه سال پیش فعالیت خود را در حوزه رئال شروع کردیم که موجب تالیف و خلق آثار رئال نمایشی برای کودک و نوجوان شد. «هتل بسیار بسیار عجیب» دومین اثر ما پس از سریال «هیس، هیچی نیس!» است که برای مخاطب کودک طراحی شد.

وی ادامه داد: این پروژه به طور خاص برای ما سه ویژگی دارد. اول اینکه این سریال را در مرحله تالیف و طراحی با دغدغه و مضامینی که فکر می‌کردیم درست است، طراحی کردیم. دومین ویژگی خلاقیت و نوآوری است که در این کار اتفاق افتاده است. بداعت فرمی به خوبی شکل گرفته است و نمونه‌اش را کمتر در داخل دیده‌ایم.

جعفریان عنوان کرد: سومین ویژگی برای ما این است که «هتل بسیار بسیار عجیب» در باشگاه فیلم سوره و ناظر به ماموریت اصلی حوزه هنری در استعدادیابی و توانمندسازی تولید شده است که کارگردانان فصل اول و دوم این اثر و همچنین تهیه‌کننده اولین تجربه حرفه‌ای خود را در این سریال پشت سر می‌گذارند.

محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما نیز درباره این همکاری مشترک گفت: با توجه به اضافه شدن بخش جدید فیلم و سریال به ساختار این مرکز و فعال شدن «شورای کارگروه فیلم و سریال کودک و نوجوان» طرح‌های مختلفی در مرکز در حال بررسی است.

وی افزود: سریال نمایشی «هتل بسیار بسیار عجیب» که در ماه مبارک رمضان از شبکه پویا روی آنتن خواهد رفت، در ادامه همکاری‌های راهبردی سازمان سینمایی سوره و رسانه ملی تعریف می‌شود که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.



حامد یامین پور تهیه‌کننده سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» نیز در سخنانی گفت: طراحی اولیه سریال اپیزودیک «هتل بسیار بسیار عجیب» سال ۱۴۰۱ شروع شد و نگارش فیلمنامه یک سال و نیم زمان برد. فصل اول این اثر شهریور ۱۴۰۳ کلید خورد و در آذر ماه همان سال در ۱۵ قسمت به پایان رسید.

وی یادآور شد: فصل اول این اثر ماه رمضان ۱۴۰۴ روی آنتن می‌رود و پیش‌بینی‌ ما این است که فصل دوم در اوایل تابستان ۱۴۰۵ پخش شود. این سریال در هر قسمت به یک موضوع ریاضی می‌پردازد و مخاطب کودک در این اثر با فرآیند تصمیم‌گیری، فرضیه‌سازی و خیرگزینی آشنا می‌شود.

فصل نخست این مجموعه به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور در باشگاه فیلم سوره تولید و با پشت سرگذاشتن مراحل فنی آماده نمایش شده است. سمیه کاظم‌بیکی طراح و مدیر این پروژه و محسن ملکی سرپرستی نویسندگان این اثر را برعهده داشته‌اند و در ١۵ قسمت در ژانر علمی- فانتزی به نگارش درآمده است.

اکنون به طور همزمان، تولید فصل دوم این اثر نمایشی خلاقانه به کارگردانی میلاد محمدی و در ۱۵ قسمت در تهران آغاز شده است تا جمع قسمت‌های آن به ۳۰ اپیزود برسد.

رایان سرلک، آیلار عباسی، آرشیدا درستکار و حسین شهبازی کاراکترهای اصلی این مجموعه نمایشی هستند که اداره هتلی عجیب و غریب را برعهده دارند و در تلاش هستند مشکلاتی را که در آن به وجود می‌آید، حل کنند.

سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» در ادامه همکاری‌های مشترک سازمان سینمایی سوره حوزه هنری و رسانه ملی به عنوان محصول جدید سوره، در مرکز کودک و نوجوان سیما و با همراهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال تهیه است.