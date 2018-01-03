طرح شهرداری تهران برای مقابله با زلزله به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی طی سخنانی در «دومین همایش نشست فصلی مدیران شهرداری تهران» ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، گفت: اگر ارزیابی منصفانه ای از فعالیت های شهرداری تهران در ۹۹ روز گذشته داشته باشیم، روسفید هستیم و آنچه از دست ما بر می آمده است را برای بهبود شرایط شهر و زندگی شهروندان به انجام رساندیم.

نجفی با بیان اینکه «شهرداری تهران خاکریز اول مدیریت کشور است» تاکید کرد: هرچه این خاکریز مستحکم تر و قوی تر عمل کند، پشتوانه ای برای همه بخش های مدیریت کشور و ایجاد رضایت بیشتر در مردم خواهد بود.

وی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری تهران در طول ۹۹ روز گذشته پرداخت و گفت: مراسم اربعین جزو وظایف ذاتی ما نیست، بلکه وظایف انقلابی شهرداری ایجاب می کرد که آن را انجام دهد. در سال جاری نیز با بودجه ای به مراتب کمتر از بودجه سال قبل، اقدامات خود در اربعین حسینی را انجام داده و کمتر از نصف سال قبل نیز هزینه کرد داشتیم.

به گفته نجفی عملکرد شهرداری تهران بر اساس گفته همه کسانی که توفیق شرکت در مراسم اربعین حسینی (ع) را داشتند، بهتر و منظم تر از سال گذشته بود.

شهردار تهران ادامه داد: کمک به زلزله زدگان کرمانشاه نیز دیگر اقدام شهرداری بود که جزو وظایف ذاتی ما محسوب نمی شود اما وظیفه ملی و انقلابی ما بود. بر اساس گفته شهردار کرمانشاه و سرپل ذهاب و همچنین استاندار کرمانشاه، شهرداری تهران اولین دستگاهی بود که کمک ها و امدادش به کرمانشاه رسید و در جلسات مختلف نیز از عملکرد شهرداری تهران تقدیر شد.

وی یادآور شد: البته ما در تبلیغ فعالیت هایمان مقداری کوتاهی کردیم که این بیشتر به شخص بنده برمی گشت؛ چراکه احساس می کردم تظاهر و ریا نباید با خدمت آمیخته شود. در زلزله ملارد دوستان گفتند در تلویزیون مصاحبه کنید اما گفتم مردم ما را زیاد می بینند و کارها را هم دوستان دیگردر شهرداری انجام می دهند، بگذارید مردم مقداری صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران را ببینند. بعد دیدید که چه بحث ها و جنجال هایی صورت گرفت که اصلا شهردار در زلزله نبوده است!

وی ادامه داد: درباره کرمانشاه و اربعین حسینی نیز تمایل نداشتیم بیشتر تبلیغ کنیم کما اینکه از ما خواستند برای بازدید مناطق زلزله زده بروم اما من از این مسئله ابا داشتم و نرفتم؛ در آن زمان گفتم ما در شهرداری به عنوان یک مسئولیت ملی کارمان را می کنیم؛ همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند هر ارگانی هر کاری از دستش بر می آید را انجام دهد، ما هم کاری کردیم اما دلیل ندارد شهردار تهران پشت دوربین برود و بگوید این کارها انجام شده است!

شهردار تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه «اگر بخواهیم برنامه های اساسی و اقدامات جدی تر را دنبال کنیم، باید در وهله اول محیط مناسبی برای این اقدام ایجاد کرده و شرایط عینی و ذهنی را با هم فراهم کنیم» گفت: باید هم ذهن جامعه ای که قرار است برنامه در آن اجرا شود را آماده و توجیه کنیم و هم شرایط عینی فراهم شود تا برنامه را به صورت عملیاتی به انجام برساند.

به گفته نجفی هم اکنون در شرایطی هستیم که نیاز است پاسخ های جدید به مسایل قدیمی شهر و شهرداری داده شده و راه حل های نو برای چالش های کهنه شهر پیدا کنیم. برای این منظور باید سیستم شهرداری و مدیران را به یک قدرت خود اصلاح کنندگی مجهز کرد.

وی افزود: در عرفان می گویند انسان در وهله اول باید قدرت خود اصلاح کنندگی را در وجودش به ایجاد کند تا در مرحله بعد تزکیه و تقوا ظاهر شود؛ درباره کار در شهرداری نیز باید این قدرت را در خودمان و همچنین در سازمان به وجود بیاوریم.

شهردار تهران با اشاره به مفاهیم جدید مطرح شده در دنیا با عنوان سازمان های یادگیرنده، ابراز کرد: امروز – خصوصا در جمهوری اسلامی - به سازمان خود اصلاح کننده نیاز داریم تا بتواند خودش را تحلیل کرده و بر اساس آن برنامه ریزی برای تغییر و تحول ایجاد کند و در ادامه بر اساس آن برنامه، کار را عملیاتی کند.

نجفی در ادامه به وجود برخی مشکلات مزمن در شهرداری تهران اشاره و تصریح کرد: مجموعه پیچیده ای از مشکلات وجود دارد که طی سال های متمادی انباشته شده است؛ البته این به معنی نفی خدمات گذشتگان نیست اما در هر دستگاهی مسایلی بوده که در زمان خودش حل نشده است و این مشکلات نیز طی مدت کوتاهی قابل حل نخواهد بود.

وی افزود: می توانیم به سمت حل مشکلات حرکت کرده و برای این مشکلات برنامه ریزی کنیم اما اینکه انتظار داشته باشیم دکمه ای را فشار دهیم و طی ۹۹ روز همه چیز تغییر کند، قطعا این گونه نیست؛ برای اصلاح آنچه در طول زمان شکل گرفته، نیاز به زمان داریم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه «باید شهر خود را به یک شهر زیست پذیر تبدیل کنیم» گفت: امروز شهر ما از جهات مختلف از جمله حوزه های فرهنگی، محیط زیست و ... یک شهر زیست پذیر که زندگی در شهر همراه آرامش و آسایش باشد، نیست این در حالی است که جهت گیری اصلی ما باید به این سمت باشد.

نجفی به بیان رویکردهای اصلی برای رسیدن به شهر زیست پذیر پرداخت و گفت: نخستین رویکرد مقابله با فساد در هر سطح و به هر شکلی است؛ در این میان باید برخورد بدون مماشات با متخلفانی که دنبال فساد هستند صورت گیرد. البته ممکن است کسی در کار و تصمیم کارشناسی خود اشتباه کند که این موضوع قابل اغماض است.

وی خاطر نشان کرد: باید فضیلت کار در شهرداری در جامعه مطرح کنیم و برای اینکه توسط جامع مورد قبول قرار گیرد، مردم باید قبول کنند که در مبارزه با فساد جدی هستیم.

نجفی مسئله مشارکت و مسئولیت پذیری را رویکرد سوم برای دستیابی به شهر زیست پذیر نامید و گفت: تک تک پرسنل شهرداری و به خصوص حدود ۸۵۰ نفر مدیران شهرداری باید هم مسئولیت پذیر باشند و هم مشارکت پذیری را بالا ببرند؛ مدیران نباید بگویند اینجا مسئولیت من نیست و به من ربطی ندارد.

شهردار تهران بر ضرورت تحول جدی در شهر همچنین مدریریت تحول در شهر تهران تاکید کرد و گفت: با شکل و شیوه های گذشته نمی توانیم به این اهداف دست پیدا کنم. ما مدیران اجرایی - نه تنها در شهرداری، بلکه در کل کشور - در سال های بعد از انقلاب همیشه روی معجزه و موعظه اصرار داشتیم. ما به عنوان مدیران شهرداری نباید نه زیادی موعظه کنیم و نه زیادی چشم به راه معجزه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید برنامه استراتژیک، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برنامه های عملیاتی مشخص و همچنین برنامه ای برای پیگیری، نظارت و ارزیابی از کارها داشته باشیم. اینکه یک سری از کارها را به صورت ایده آل و دستوری عنوان کنیم از یک مقام غیر مسئول ایرادی ندارد، اما دوره رهنمود دادن ما گذشته است و باید آنچه می خواهیم را در قالب برنامه عملیاتی انجام دهیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در لایحه سال آینده شفافیت و انضباط پذیری بودجه به شدت بالا می رود، حتی یک جاهای دست شهردار و شهرداران مناطق و معاونان شهرداری را بستیم تا بودجه کنترل پذیر بوده و نظارت پذیری افزایش یابد.

به گفته نجفی اصل تغییرات نظام بودجه در سال ۹۸ خواهد بود و پس از تصویب برنامه سوم در شورای شهر تهران، بودجه سال ۹۸ بر اساس برنامه جدید تنظیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین در به بودجه کل کشور پیشنهاد های خیلی خوبی را مطرح کردیم که بعضی در دولت تصویب شده و درباره برخی دیگر نمایندگان مجلس قول همکاری و مساعدت دادند، بنابر این اواخر سال می توانیم بگوییم وضع بودجه به صورت قطعی چگونه است.

شهردار تهران تاکید کرد: در سال جاری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه نقدی و غیر نقدی داشتیم که حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن بودجه نقدی بوده و پیش بینی ما این است که حدود ۷۵ درصد بودجه محقق شود.

نجفی به موضوع درآمد های پایدار نیز اشاره و اظهار کرد: سعی کردیم در بودجه سهم درآمد های پایدار را افزایش دهیم، در این زمینه طرحی را نیز به صورت غیر رسمی آماده کردیم که بتوانیم از مجموعه ای از پیشنهادات استفاده کنیم. همچنین دیروز بخشنامه ۳۲ بندی درباره کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها داشتم و درخواست دارم کل شهرداری به این بخشنامه حساس باشد.

وی افزود: شهرداران مناطق باید بندهای مرتبط را از این بخشنامه استخراج کرده و هر بند را به واحد ذیربط در شهرداری منطقه ابلاغ کنند تا طی ۱۰ روز برنامه خود را برای اجرای این بخشنامه ارایه دهد.

شهردار تهران بر ضرورت استفاده از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: در این زمینه تا کنون کارهای خوبی شده و برای اولین بار در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی معاونت سرمایه گذاری خارجی را راه اندازی کردیم. همچنین بخشنامه ای خواهد شد که تا سرمایه گذاری بخش خصوصی تا سقف ۴ میلیارد تومان به مناطق تفویض اختیار شده که با احتساب زمین و تراکم شهرسازی مجموعه پروژه های تفویض اختیار شده به حدود ۱۰ میلیارد تومان می رسد.

وی گفت: درخواست دارم تا مدیران مناطق در همین حد نیز حساس باشند و از نظر حقوقی و اقتصادی دقت به خرج دهند چرا که یکی از ایرادهای سازمان بازرسی در گذشته مربوط به پروژه های مشارکتی در مناطق بوده که بدون دقت کافی صورت گرفته است.

نجفی با اشاره به موضوعات حوزه شهرسازی و معماری، یادآور شد: گفتیم در شهرداری باید تغییر دیدگاه اتفاق بیفتد و اصالت کالبد در فعالیت های فیزیکی به محوریت فعالیت های انسانی و انسان محوری تبدیل شود اما این موضوع بدان معنی نیست که مسایل کالبدی و سخت افزاری منتفی است؛ مگر می شود بدون سخت افزار فعالیت های شهری را پیش برد؟

شهردار تهران تصریح کرد: مردم به بوستان های متعدد، اماکن ورزشی و همچنین اماکن فرهنگی و هنری نیاز دارند اما ما از یک تغییر پارادایم صحبت کردیم؛ یک وقت نگاه شما اجرای پروژه دو طبقه کردن پل صدر بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، زیست محیطی و ... است، لذا وقتی آن را اجرا می کنید، دو تا دو و نیم برابر پیش بینی اولیه را باید خرج کنید و در نهایت یک غول بی در و پیکر ایجاد می شود.

وی به بازدید های مکرر خود از پروژه های کالبدی و سخت افزاری شهرداری تهران در طول چهار ماه گذشته اشاره و ابراز کرد: ما می گفتیم باید انضباط و شفافیت ایجاد شده و فعالیت ها از طریق سیستم و مبتنی بر ضوابط انجام شود.

نجفی با تاکید بر حل پرونده های بلاتکلیف گذشته در شهرداری تهران، گفت: اینحا اصلا نگاه اقتصادی نداریم بلکه می گوییم باید مشکل مردم را حل کرد از این رو پرونده های باقی مانده باید با قدرت، قاطعیت و جرات تصمیم گیری شوند.

شهردار تهران به پروژه مهم در حوزه معماری و شهرسازی نیز اشاره کرد و گفت: همه معاونان و مدیران باید در حوزه تجدید نظر در طرح تفصیلی شهر تهران کمک کنند . همچنین یک نکته مهمی که در شورای شهر به تصویب رسید تخفیف برای تسویه حساب نقدی در صدور پروانه بود، چراکه با توجه به شرایط کشور هم اکنون سرمایه گذاری در ساخت وساز چندان اقتصادی نیست.

وی افزود: حداقل تورم در سال های اخیر ۱۰ درصد بوده اما رشد قیمت مسکن در تهران به شش تا هفت درصد می رسد. در این راستا شورای شهر خوشبختانه تصویب کرد تا برای کسانی که عوارض ساخت و ساز را به صورت نقدی پرداخت می کنند ۳۳ درصد تخفیف قائل شوند.

نجفی در ادامه سخنان خود به موضوع پایداری شهر و مقابله با بحران ها، خصوصا زلزله اشاره و تصریح کرد: زلزله اخیر نگرانی ها و اضطراب هایی ایجاد کرد اما یک اخطار و شوک مثبتی به دستگاه ها و مسئولان وارد آورد. ما روز قبل از زلزله نیز جلسه ای با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که بحث اصلی ما زلزله بود؛ به دنبال آن جلسه بنا بود طرح خود را طی دو هفته آماده کنیم که این طرح امروز ارایه خواهد شد.

شهردار پایتخت عملکرد شهرداری تهران در قبال زلزله را خوب ارزیابی و تاکید کرد: این زلزله همه را به فکرجدی وا داشت تا در قبال بحران هایی که تهران و شهروندان را تهدید می کند، جدی تر باشیم. برخی پایگاه های مدیریت بحران از قبل برای اقدامات دیگری در اختیار سازمان های دیگر بود اما هیاتی را می گذاریم تا همه این موارد را مجدد بررسی کنیم؛ کلیه این پایگاه های مدیریت بحران باید برگردد و در مدیریت عادی هم در اختیار سازمان بحران باشد. در مناطق نیز برخی پایگاه ها می تواند عملکرد دوگانه داشته باشد که خیلی هم خوب است.

وی از اصلاح ساختار و چابک سازی شهرداری در دو فاز خبر داد و گفت: ما تشکیلات و ساختار زنان و تشکیلات خزانه داری کل شهرداری را استثنا کردیم چراکه که طرحی را در این زمینه تهیه کردند تا درباره این دو مورد تصمیم گیری کنیم اما اصلاح ساختار شهرداری در مرحله اول طی شش ماه آینده و مرحله دوم در یک سال صورت می گیرد.

شهردار تهران تاکید کرد: البته در این زمینه نیز شایعاتی مطرح می شود این در حالی است که کلیه بحث ها در زمینه اصلاح ساختار شهرداری به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از بررسی در شورایی که از نظر قانونی مشخص شده، تعیین تکلیف می شود.

وی با بیان اینکه «ساختار شهرداری مربوط به گذشته ها است به درد امروز شهر نمی خورد» عنوان کرد: هم اکنون تنها جایی که می توانیم پروژه شهر هوشمند را واگذار کنیم، سازمان فناوری شهرداری است این در حالی است که سازمان فناوری برای این پروژه کافی نیست. همچنین برای حمایت از استارت آپ ها جای خاصی در شهرداری وجود ندارد، از این رو ساختار باید تغییر پیدا کند.

نجفی از آماده سازی طرحی برای مقابله با سد معبر طی روزهای آینده خبر داد و گفت: گزارش های هفتگی ۱۸۸۸ و ۱۳۷ نشان می دهد بیشترین تقاضای مردم رفع سد معبر است، ما در شهر تهران با انواع سد معبر شامل دست فروشان، کسبه و ... نیز روبرو هستیم بنابر این با توجه به مسایل اجتماعی باید با احتیاط و دقت عمل کنیم.

وی تاکید کرد: قاطعیت با برخورد خشونت بار فرق می کند؛ در این زمینه باید مقداری هوای مردم را داشته باشیم همچنین این طرح را در نقاطی که از نظر اجتماعی مورد حمایت بیشتری قرار دارد، شروع خواهیم کرد.

نجفی افزایش دقت نظر در ارایه گزارش های کارشناسی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: هنوز هم این مشکل آماری را در شهر تهران داریم که در این زمینه مقرر شد مرکز مطالعات و معاون برنامه ریزی این مشکل را حل کنند. ما باید یک سیستم آماری پایه برای شهر تهران درست کنیم که متقن باشد و هر کسی برای ارایه آمار به ان سیستم مراجعه کند.

شهردار تهران تاکید کرد: امروز یک گزارشی آمده بود و بعد درصدی که از آمار گرفته بودند، غلط بود! این درحالی است که باید دقت کارشناسی را در مجموعه شهرداری بالا ببریم.