به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مغزتان را دوباره سیم کشی کنید» (به زندگی بهتر بیندیشید) نوشته جان بی.آردِن به تازگی با ترجمه ابراهیم شایان توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات وایلی و پسران منتشر شده و حقوق چاپ ترجمه آن توسط ققنوس خریداری شده است.

مغز عضو زنده بالنده، پیچیده و که متشکل از اعضای مختلفی است که مدام در حال انجام وظیفه و از طریق امواج الکتریکی و تبادلات شیمیایی با هم در ارتباط اند. هدف کتاب پیش رو، این است که بر مبنای دانش های جدید، نشان دهد خلاف تصورات گذشته، در مغز زایش سلول های جدید عصبی صورت می‌گیرد و بر اثر تجربیات عینی و ذهنی، ارتباطات جدید میان سلولی جایگزین ارتباطات موجود می‌شوند.

مترجم کتاب معتقد است تفاوت مهم این کتاب با نمونه های مشابه که در زمینه روان شناسی عمومی‌و تغییر رفتار چاپ شده اند، در این است که اغلب آن‌ها بیشتر به توضیح روش های مدوّن مربوط و نتایج تغییرات رفتاری حاصل از کاربردشان می‌پردازند. کتاب «مغزتان را دوباره سیم کشی کنید» این توضیحات را بر پایه جزئیات مکانیسم تغییرات در مغز و بدن بیان می‌کند. نویسنده در این کتاب تلاش کرده جزئیات علمی‌لازم را برای درک دلایل فعل و انفعالات و تغییرات مغز، و عوامل اجراکننده آن‌ها را طوری بیان کند که مخاطب عمومی‌را سر در گم نکند.

جان بی.آردن معتقد است همه ما در زمان‌هایی تا اندازه ای احساس نگرانی و تشویش می‌کنیم یا خود را در عمق سیاهی حس می‌کنیم. هر فصل از این کتاب، به یک موضوع کلیدی از پیشرفت‌های جدید علم اعصاب می‌پردازد و طریقه کاربرد آن ها در زمینه های خاصی از زندگی را تشریح می‌کند.

«مغزتان را دوباره سیم کشی کنید» ۹ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: جرقه سلول های مناسب، رام کردن آمیگدال، تغییر موضع به چپ، پرورش حافظه، سوخت رسانی به مغز، عادات سالم: ورزش و خواب، داوری اجتماعی، انعطاف پذیری و فرزانگی، نگرش آگاهانه.

در فصول ۹ گانه این اثر، مسائلی درباره انعطاف پذیری و حمایت اجتماعی، بیدار شدن از خواب گردی، تغییر نقطه مرجع سبک عاطفی، شیمی‌شوخی، قدرت باورها، تنظیم خواب، انواع حافظه، فعال کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک و ... مطرح می‌شود.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

قدرت شرطی شدن احساسی متغییر است و بستگی به حالت شما در آن زمان دارد. اگر سطح نور پی نفرین بالا باشد، شرطی شدن سریع‌تر اتفاق می‌افتد و جوابِ شرطی نه فقط زودتر آموخته می‌شود بلکه به مدت طولانی تری باقی می‌ماند.

می‌توانید مثل اغلب حیوانات کارهایی را یاد بگیرید که نیاز به فعال شدن آمیگدال دارند و نه هیپوکمپ. از سوی دیگر، نمی‌توانید کارهایی را یاد بگیرید که به هیپوکمپ نیاز دارند ولی به آمیگدال نیاز ندارند.

آمیگدال توجه عمومی‌را فعال می‌کند و کل سیستم مغز-بدن را از راه تعامل با محور HPA به حرکت در می‌آورد. حتی وقتی انگیزش احساسی جزیی از یک واقعه نباشد، شما هنوز قادرید خاطرات عارضی را ذخیره کنید. وقتی مغزتان خوب کار می‌کند آمیگدال حالت احساسی تان را طوری تنظیم می‌کند که برای حافظه تان بهترین است. بعدا وقتی دوباره در همان حالتِ هیجانی قرار بگیرید، به احتمال زیاد مواد صریحی را به یاد می‌آورید که متجانس با آن حالت اند.

معمولا هر کسی چند خاطره ضمنی از سه تا پنج سال اول زندگی خود دارد. زیگموند فروید به اشتباه به این پدیده تحت عنوان نسیان کودکی اشاره کرد. ولی شما این خاطرات را فراموش یا سرکوب نکرده اید، بلکه این خاطرات آگاهانه نیستند و فقط به صورت عکس العملی احساسی در اختیار آگاهی شما هستند. سیستم حافظه ضمنی قبل از ظرفیت رمزی کردن خاطرات صریح توسعه می‌یابد.

این کتاب با ۳۱۹ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.